VIDEO: Căpriori filmați în timp ce căutau hrană, într-o pădure din Parcul Natural Apuseni

Momente inedite au fost surprinse în Parcul Natural Apuseni de o cameră de supraveghere montată pentru monitorizarea faunei sălbatice. Mai mulți căpriori au fost filmați în timp ce căutau hrană, într-o pădure de pe teritoriul parcului.

Căpriorul are habitatul în zonele de șes și de deal, preferând pădurile de foioase sau amestec de foioase și rășinoase. Are o lungime de peste un metru și o înălțime de circa 70 de centimetri. Are picioarele lungi și subțiri terminate în copite mici și alungite. Căpriorii se hrănesc în principal cu frunze, dar mănâncă și muguri, ghindă, jir, lucernă, trifoi și rugi de mure.

Căpriorul – eleganța pădurilor noastre

Căpriorul (Capreolus capreolus) este unul dintre cele mai grațioase și fascinante animale sălbatice din pădurile Europei. De dimensiuni mici, dar extrem de agil, acest erbivor trăiește în păduri, pajiști și zone împădurite, fiind un adevărat simbol al naturii sălbatice.

Are o blană roșcată vara și gri-maronie iarna, adaptându-se perfect la anotimpuri. Masculii (numiți și țapi) se disting prin coarnele lor elegante, pe care le pierd și le regenerează anual.

Căpriorii sunt animale timide, dar foarte agile, capabili să atingă viteze impresionante și să facă salturi spectaculoase pentru a scăpa de prădători.

Căpriorii pot fi observați în pădurile de foioase si rașinoase, la marginea pajiștilor sau chiar pe câmpuri deschise, mai ales dimineața devreme sau la apus.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News