VIDEO: Cetățean polonez, urmărit prin INTERPOL, REȚINUT de polițiștii din Alba după ce a furat autoturismul unui bărbat din Aiud

Un cetățean plonez, urmărit prin INTERPOL, a fost reținut de polițiștii din Alba după ce a furat autoturismul unui bărbat din Aiud. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de furt, conducere fără permis de conducere și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Potrivit IPJ Alba, la data de 31 iulie 2025, polițiștii din municipiul Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 44 de ani, cetățean polonez, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de furt, conducere fără permis de conducere și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Polițiștii din Aiud au fost sesizați astăzi, 31 iulie 2025, în jurul orei 11.15, prin SNUAU 112, de către un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din Aiud, cu privire la faptul că o persoană necunoscută de sex masculin i-ar fi sustras autovehiculul.

Din primele verificări a reieșit că bărbatul de 35 de ani, în timp ce conducea un autoturism, la intersecția străzilor Făget și Transilvaniei, la ieșirea din municipiul Aiud, s-a oprit pentru a acorda prioritate celorlalți participanți la trafic, moment în care un bărbat s-ar fi urcat în autoturism și ar fi început să gesticuleze în mod agresiv, vorbind într-o limbă străină. Conducătorul auto a coborât din autoturism, lăsând cheile în contact, iar bărbatul, în vârstă de 44 de ani, ar fi plecat cu autoturismul.

Polițiștii s-au mobilizat de îndată și au reperat autoturismul pe Autostrada A10, pe sensul de mers Aiud-Turda, fiind depistat la kilometrul 53+400 de metri, abandonat, pe scuarul de pe partea dreaptă, iar bărbatul de 44 de ani a fost identificat în proximitatea locului, pe sensul de mers Turda-Aiud.

Polițiștii au procedat la imobilizarea și încătușarea bărbatului, acesta fiind condus la sediul Poliției Municipiului Aiud.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În ceea ce privește testarea cu aparatul Drogtest, acesta a refuzat să se supună testării și recoltării de probe biologice.

De asemenea, polițiștii au constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Valoarea autovehiculului sustras este de 70.000 de lei, acesta fiind recuperat și predat persoanei vătămate.

În urma relaționării cu Biroul Național INTERPOL, s-a stabilit faptul că bărbatul este dat în urmărire în Polonia, în vederea stabilirii reședinței, și are următoarele date de cazier judiciar: furt, furt (spargere), conducere în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor, nerespectarea unui ordin judecătoresc, posesia de droguri, manipularea bunurilor furate sau tăinuire, participarea la un grup organizat sau la o asociație care are ca scop săvârșirea de infracțiuni, comerț cu droguri ilicite, jaf cu utilizarea unui obiect periculos, fraudă, evadarea din custodie, deținere neautorizată de arme de foc sau muniție și trafic de droguri.

Cercetările sunt continuate.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

