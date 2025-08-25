Connect with us

Educație

Reorganizarea claselor de elevi în anul școlar 2025-2026. Precizări oficiale ale Ministerului Educației: noile minime și maxime

Publicat

acum 4 secunde

Reorganizarea claselor de elevi în anul școlar 2025-2026: Ministerul Educației a transmis luni seară precizări oficiale privind reorganizarea claselor de elevi după intrarea în vigoare a Legii fiscal-bugetare nr. 141/2025, subliniind că noile limite minime și maxime pentru numărul de elevi la clasă se înscriu în repere europene și nu produc schimbări majore la nivel național.

Potrivit instituției, măsurile vizează mai ales clasele cu efective foarte mici, sub zece copii, care reprezintă sub 1% din total, în timp ce majoritatea claselor rămân încadrate în noile norme.

Ministerul admite că ponderea învățământului simultan ar putea crește ușor, dar susține că situația nu iese din standardele internaționale, urmând să fie gestionată prin relocări sau metodologii adaptate.

Reorganizarea claselor de elevi în anul școlar 2025-2026. Precizări oficiale ale ME

După reorganizarea celor 507 unități de învățământ și creșterea normei didactice săptămânale de predare cu două ore, o altă măsură prevăzută de Legea fiscal-bugetară nr. 141/2025 a fost modificarea limitelor minime și maxime pentru numărul de copii la clasă.

Ministrul Daniel David a declarat în repetate rânduri că, deși înțelege condițiile de criză, limitele minime și maxime ale claselor se pot stabili doar pe baza principiului raționalității, înțelegând prin acest lucru că nu ieșim din anumite repere europene/internaționale sau practici naționale recente.

Unele dintre aceste repere identificate de ministru și specialiști din cabinetul său au fost următoarele:

În general, efectul mărimii/dimensiunii claselor asupra performanței educaționale este mixt sau scăzut (Filges și colab, 2018).

Spre exemplu, Opantry și colab. (2025) arată că modificarea numărului de copii într-o clasă începe să conteze mai mult în ceea ce privește performanța când valoarea este în jurul a 15 copii, dincolo de acest prag contând mai mult calitatea profesorului și mediul de învățare (sigur, fără limite minimale sau maximale neobișnuite).

În plus, astfel de decizii se iau în coroborare și cu resursele economice disponibile.

În tradiția națională recentă, lucrurile stau astfel:

Legea 1/2011 (forma inițială):

  • Primar: 12 (min.) – 25 (max.), cu media 20;
  • Gimnaziu: 12 (min.) – 30 (max.), cu media 25;
  • Liceu: 15 (min.) – 30 (max.), cu media 25.

Legea 198/2023:

  • Primar: 10 (min.) – 22 (max.), cu media 16;
  • Gimnaziu: 10 (min.) – 26 (max.), cu media 18;
  • Liceu: 15 (min.) – 26 (max.), cu media 22.

Ca excepții, limitele minime pot fi scăzute cu 2, iar cele maxime crescute fără limită (cu acordul ministerului).

Măsurile de criză prin Legea 141/2025:

  • Primar: 12 (min.) – 24 (max.), cu media 18;
  • Gimnaziu: 12 (min.) – 28 (max.), cu media 20;
  • Liceu: 16 (min.) – 30 (max.), cu media 23.

Ca excepții, limitele minime pot fi scăzute cu 2, iar cele maxime crescute cu cel mult 4 (cu acordul inspectoratului școlar județean).

Ministerul nu va încuraja creșteri maximale, iar reducerea efectivelor la clase în funcție de numărul de copii cu cerințe educaționale speciale a rămas în vigoare.

Majoritatea claselor din România care se încadrau între limitele anterioare se vor încadra și în noile limite.

Așadar, în majoritatea covârșitoare a claselor, nu avem schimbări, măsurile fiscal-bugetare afectând mai ales situația claselor sub efectiv.

Într-adevăr, acest demers de modificare a limitelor minime și maxime pentru numărul de copii în clasă a afectat mai ales clasele cu 8 sau 9 copii (adică aproximativ 0.5% din totalul claselor de învățământ primar și gimnazial din anul școlar 2024 – 2025) și, în mai mică măsură, unele clase la nivel de liceu.

De asemenea, în anul școlar 2024 – 2025 au funcționat la nivel național, în clasa a VIII-a, 12 clase cu 1 elev, 26 de clase cu 2 elevi, 52 de clase cu 3 elevi, 64 de clase cu 4 elevi, 84 de clase cu 5 elevi, 92 de clase cu 6 elevi și 107 clase cu 7 elevi, model care va fi reorganizat la rândul său.

Este posibil ca aceste măsuri fiscal-bugetare să crească ușor ponderea învățământului simultan (la nivel primar și gimnazial), în estimarea ministerului de la 6% în prezent la 7,5%.

Din nou, acest procent nu iese din diverse repere europene.

Spre exemplu, învățământul simultan poate fi regăsit și în Franța sau Irlanda, mai ales la ciclul primar, chiar în procente mai ridicate decât în România (Birou-Gautron și colab., 2025; Quail și Smyth, 2014, vezi și aici).

Este adevărat, însă, că un astfel de învățământ necesită și competențe specifice în predare-învățare, demers care este un obiectiv-cheie pentru Ministerul Educației și Cercetării. Așadar, ținta ministerului rămâne una flexibilă:

(1) reducerea învățământului simultan prin relocarea adecvată a copiilor în școli unde pot avea acces la un proces educațional standard (așa cum tind spre exemplu practicile educaționale din Finlanda)

sau

(2) derularea învățământului simultan acolo unde este necesar, dar prin utilizarea unor metodologii adecvate, decizia urmând interesele comunității locale și evaluarea educațională a inspectoratelor școlare (așa cum tind, spre exemplu. practicile educaționale din Franța și Irlanda).

Ministerul Educației și Cercetării va informa public asupra rezultatelor definitive pentru anul școlar 2025 – 2026, atunci când acestea vor fi disponibile în forma finală.

Ministerul Educației și Cercetării mulțumește tuturor profesorilor pentru implicarea în pregătirea anului școlar, în condițiile dificile ale crizei fiscal-bugetare.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 4 secunde

Reorganizarea claselor de elevi în anul școlar 2025-2026. Precizări oficiale ale Ministerului Educației: noile minime și maxime
Evenimentacum 54 de minute

FOTO: Alba Iulia și alte localități din județ, survolate de o aeronavă militară proiectată pentru misiuni de fotografie aeriană
Evenimentacum O oră

Va fi vreme de plajă în septembrie, pe litoral. Ce spun meteorologii despre prognoza pentru toamna anului 2025
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 12 ore

Rețeaua de apă și canalizare va fi extinsă pe o stradă din cartierul Micești, Alba Iulia. Lucrare de peste 100.000 de lei
zile libere 2025
Administrațieacum 13 ore

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. Calendarul concursurilor din august-septembrie 2025 și condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 8 ore

Taxare inversă a TVA pentru legume și fructe. Ce planuri are Guvernul. Anunțul ministrului Finanțelor
Actualitateacum o zi

A scăzut producția de gaz în România. Importurile, în creștere cu peste 50%. Date INS
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 ore

PSD a decis să participe din nou la ședințele coaliției. Ce îi nemulțumește pe social democrați la pachetul 2 de măsuri fiscale
Evenimentacum 3 zile

Ce proiecte rămân la finanțare prin PNRR. Precizări după discuții între premier și reprezentanții ministerelor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 8 ore

FOTO: Jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru a câștigat finala Țiriac Foundation Futures W50 de la Bistrița
Actualitateacum o zi

VIDEO: Rareș Cojoc și Andreea Matei, campioni la German Open Championships, cel mai mare concurs de dans sportiv din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

toamna frunze vremea meteo
Evenimentacum 3 ore

Vremea până în 7 septembrie în Transilvania și în țară. Temperaturi neobișnuite. Prognoza pe regiuni, în următoarele 2 săptămâni
Evenimentacum o zi

Vremea în Alba, 25-31 august: temperaturile cresc iar, până la prag de caniculă. Prognoza meteo pe zile în localități din județ
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 11 ore

Medicii din spitalele publice, obligați să aibă prioritar contractul cu CNAS în sistemul de stat. Ce spune ministrul Sănătății
DR. HOLHOS oftalmologie spital operatii
Evenimentacum 12 ore

Comunicat Dr. Teodor Holhoș: peste 5.500 de operații pe an, din toată sfera oftalmologiei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 secunde

Reorganizarea claselor de elevi în anul școlar 2025-2026. Precizări oficiale ale Ministerului Educației: noile minime și maxime
Educațieacum 4 ore

Arhiepiscopul de Alba Iulia, Irineu Pop, oferă din economiile personale burse pentru elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi
Mai mult din Educatie