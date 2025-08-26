Ce trebuie să faci dacă ai pierdut Cartea de Identitate a Autovehiculului? Precizări oficiale vin chiar de la Registrul Auto Român, după o serie de neînțelegeri apărute online.

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii cărții de identitate a vehiculului, RAR eliberează un duplicat al acesteia.

Documentele necesare obținerii unui duplicat al cărții de identitate a vehiculului sunt:

Cerere activitate RAR (cererea se va completa olograf de către solicitant, pe propria sa răspundere; va fi semnată în prezența angajatului RAR care efectuează prestația);

Actul de identitate al solicitantului;

Documente care atestă calitatea de deținător legal a solicitantului (act de vânzare-cumpărare, factură, act de adjudecare etc.), dacă solicitantul nu este cel care figurează ca deținător în evidențele autorității de înmatriculare;

Dacă solicitantul nu este deținătorul vehiculului (persoană fizică), sau dacă deținătorul este persoană juridică, este necesară prezentarea actului de reprezentare legală (împuternicire notarială, dacă deținătorul este persoană fizică, sau delegație, dacă deținătorul este persoană juridică).

Delegația trebuie să conțină datele de identitate ale reprezentantului deținătorului, să identifice vehiculul prin numărul său de identificare (seria de șasiu sau caroserie), să specifice care este activitatea pentru care s-a emis delegația (eliberare duplicat al cărții de identitate), să poarte număr de înregistrare și să fie semnată (și ștampilată, dacă este cazul) de către emitent.

Începând cu data de 16.07.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 109/2018, pentru obținerea duplicatului CIV este obligatorie prezentarea vehiculului la RAR în vederea identificării sale.

Ce trebuie să faci dacă ai pierdut Cartea de Identitate a Autovehiculului. Precizări RAR

”Auzim frecvent, de la cei care vin la RAR, diferite mituri urbane despre proceduri sau legi care nu există.

De curând, la RAR Arad, un domn a venit pentru obținerea unui duplicat al cărții de identitate a vehiculului, pe care o pierduse, dar era îngrijorat că nu a reușit să publice anunțul în Monitorul Oficial.

Știa că trebuie să se prezinte la RAR doar după ce are dovada publicării anunțului în MOf.

Noi știm cât de importantă este o informație corectă, așa că explicăm ce trebuie să faceți dacă ați pierdut CIV sau dacă documentul s-a deteriorat.

Este bine de știut că puteți solicita duplicatul de la orice reprezentanță RAR, indiferent de domiciliu, obținând o programare prin call-center sau prin platforma de pe site: www.rarom.ro.

Trebuie să veniți cu vehiculul, pentru că totul începe cu procedura de identificare a acestuia, iar colegilor noștri trebuie să le prezentați documentul de identitate și certificatul de înmatriculare al vehiculului.

Dacă persoana care solicită duplicatul nu este deţinătorul din evidenţele autorităţii de înmatriculare, avem nevoie de documente care atestă calitatea de deţinător legal (act de vânzare-cumpărare, factură, act de adjudecare etc).

Dacă solicitantul nu este deţinătorul vehiculului (persoană fizică), sau dacă deţinătorul este persoană juridică, este necesară prezentarea actului de reprezentare legală (împuternicire notarială, dacă deţinătorul este persoană fizică / delegaţie, dacă deţinătorul este persoană juridică).

Vă asigurăm că RAR va informa prin canalele oficiale atunci când vor interveni modificări legislative sau proceduri noi care ar putea avea impact asupra deținătorilor de vehicule care au nevoie de serviciile noastre și vă recomandăm să verificați informațiile care ajung la voi prin surse care nu par de încedere.

Puteți suna la call-center RAR, secțiunea “informații”.

Ne puteți solicita informații oficiale și prin formularul de petiții”.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News