Connect with us

Eveniment

Ce trebuie să faci dacă ai pierdut Cartea de Identitate a Autovehiculului. Precizări RAR

Ce trebuie să faci dacă ai pierdut Cartea de Identitate a Autovehiculului

Publicat

acum 3 ore

Ce trebuie să faci dacă ai pierdut Cartea de Identitate a Autovehiculului? Precizări oficiale vin chiar de la Registrul Auto Român, după o serie de neînțelegeri apărute online. 

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii cărții de identitate a vehiculului, RAR eliberează un duplicat al acesteia.

Documentele necesare obținerii unui duplicat al cărții de identitate a vehiculului sunt:

  • Cerere activitate RAR (cererea se va completa olograf de către solicitant, pe propria sa răspundere; va fi semnată în prezența angajatului RAR care efectuează prestația);
  • Actul de identitate al solicitantului;
  • Documente care atestă calitatea de deținător legal a solicitantului (act de vânzare-cumpărare, factură, act de adjudecare etc.), dacă solicitantul nu este cel care figurează ca deținător în evidențele autorității de înmatriculare;

Dacă solicitantul nu este deținătorul vehiculului (persoană fizică), sau dacă deținătorul este persoană juridică, este necesară prezentarea actului de reprezentare legală (împuternicire notarială, dacă deținătorul este persoană fizică, sau delegație, dacă deținătorul este persoană juridică).

Delegația trebuie să conțină datele de identitate ale reprezentantului deținătorului, să identifice vehiculul prin numărul său de identificare (seria de șasiu sau caroserie), să specifice care este activitatea pentru care s-a emis delegația (eliberare duplicat al cărții de identitate), să poarte număr de înregistrare și să fie semnată (și ștampilată, dacă este cazul) de către emitent.

Începând cu data de 16.07.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 109/2018, pentru obținerea duplicatului CIV este obligatorie prezentarea vehiculului la RAR în vederea identificării sale.

Ce trebuie să faci dacă ai pierdut Cartea de Identitate a Autovehiculului. Precizări RAR

”Auzim frecvent, de la cei care vin la RAR, diferite mituri urbane despre proceduri sau legi care nu există.

De curând, la RAR Arad, un domn a venit pentru obținerea unui duplicat al cărții de identitate a vehiculului, pe care o pierduse, dar era îngrijorat că nu a reușit să publice anunțul în Monitorul Oficial.

Știa că trebuie să se prezinte la RAR doar după ce are dovada publicării anunțului în MOf.
Noi știm cât de importantă este o informație corectă, așa că explicăm ce trebuie să faceți dacă ați pierdut CIV sau dacă documentul s-a deteriorat.

Este bine de știut că puteți solicita duplicatul de la orice reprezentanță RAR, indiferent de domiciliu, obținând o programare prin call-center sau prin platforma de pe site: www.rarom.ro.

Trebuie să veniți cu vehiculul, pentru că totul începe cu procedura de identificare a acestuia, iar colegilor noștri trebuie să le prezentați documentul de identitate și certificatul de înmatriculare al vehiculului.

Dacă persoana care solicită duplicatul nu este deţinătorul din evidenţele autorităţii de înmatriculare, avem nevoie de documente care atestă calitatea de deţinător legal (act de vânzare-cumpărare, factură, act de adjudecare etc).

Dacă solicitantul nu este deţinătorul vehiculului (persoană fizică), sau dacă deţinătorul este persoană juridică, este necesară prezentarea actului de reprezentare legală (împuternicire notarială, dacă deţinătorul este persoană fizică / delegaţie, dacă deţinătorul este persoană juridică).

Vă asigurăm că RAR va informa prin canalele oficiale atunci când vor interveni modificări legislative sau proceduri noi care ar putea avea impact asupra deținătorilor de vehicule care au nevoie de serviciile noastre și vă recomandăm să verificați informațiile care ajung la voi prin surse care nu par de încedere.

Puteți suna la call-center RAR, secțiunea “informații”.

Ne puteți solicita informații oficiale și prin formularul de petiții”.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 16 minute

Locuri de muncă în Alba: 553 posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Evenimentacum 33 de minute

Vremea până în 22 septembrie: schimbări mari de temperatură, câteva ploi și furtuni. Prognoza pe 4 săptămâni, actualizată
Educațieacum O oră

Prima zi de școală, sub semnul protestelor. Ministrul Educației spune că probabil anul școlar 2025-2026 va începe cu un boicot
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Rețeaua de apă și canalizare va fi extinsă pe o stradă din cartierul Micești, Alba Iulia. Lucrare de peste 100.000 de lei
zile libere 2025
Administrațieacum o zi

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. Calendarul concursurilor din august-septembrie 2025 și condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

comunicat implementare proiect dj 750c
Actualitateacum 3 ore

Comunicat implementare proiect – începere lucrări: „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 750C”
Economieacum 21 de ore

Taxare inversă a TVA pentru legume și fructe. Ce planuri are Guvernul. Anunțul ministrului Finanțelor
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 19 ore

PSD a decis să participe din nou la ședințele coaliției. Ce îi nemulțumește pe social democrați la pachetul 2 de măsuri fiscale
Evenimentacum 4 zile

Ce proiecte rămân la finanțare prin PNRR. Precizări după discuții între premier și reprezentanții ministerelor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 21 de ore

FOTO: Jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru a câștigat finala Țiriac Foundation Futures W50 de la Bistrița
Actualitateacum 2 zile

VIDEO: Rareș Cojoc și Andreea Matei, campioni la German Open Championships, cel mai mare concurs de dans sportiv din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 33 de minute

Vremea până în 22 septembrie: schimbări mari de temperatură, câteva ploi și furtuni. Prognoza pe 4 săptămâni, actualizată
toamna frunze vremea meteo
Evenimentacum 16 ore

Vremea până în 7 septembrie în Transilvania și în țară. Temperaturi neobișnuite. Prognoza pe regiuni, în următoarele 2 săptămâni
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Medicii din spitalele publice, obligați să aibă prioritar contractul cu CNAS în sistemul de stat. Ce spune ministrul Sănătății
DR. HOLHOS oftalmologie spital operatii
Evenimentacum o zi

Comunicat Dr. Teodor Holhoș: peste 5.500 de operații pe an, din toată sfera oftalmologiei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum O oră

Prima zi de școală, sub semnul protestelor. Ministrul Educației spune că probabil anul școlar 2025-2026 va începe cu un boicot
Educațieacum 4 ore

BACALAUREAT 2025 sesiunea a doua: în 26 august se afișează rezultatele finale. Candidații află notele după contestații
Mai mult din Educatie