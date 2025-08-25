Rețeaua de apă și canalizare va fi extinsă pe o stradă din cartierul Micești, Alba Iulia. Lucrare de peste 100.000 de lei

Rețeaua de apă și canalizare va fi extinsă pe o stradă din cartierul Micești, la Alba Iulia. Investiția este de peste 100.000 de lei.

Consilierii locali au de aprobat, în ședința din 28 august, datele lucrării.

Potrivit documentației primăriei, strada Padiș nu se dispune de reţea de canalizare. Din cauza creşterii numărului de construcţii în zona şi solicitării proprietarilor din zonă de a beneficia de această utilitate se propune extinderea reţelei de canalizare.

Potrivit proiectului, se va extinde rețeaua de canalizare pe strada Padiș, pe o lungime de 352 ml, din tuburi PVC KG Dn 250 mm, inclusiv cămine, ce vor asigura preluarea apelor uzate igienico-sanitare și casnice spre canalul stradal existent pe strada Apuseni. S-au proiectat și 19 racorduri.

Se va realiza și un branșament la rețeaua de apă existentă.

Proiectul este la faza PT, iar autorizația de construire a fost obținută.

Durata de executie a lucrărilor este 5 luni, iar valoarea estimată, potrivit devizului general, este de 107.707,57 lei, inclusiv TVA.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News