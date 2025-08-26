BACALAUREAT 2025 sesiunea a doua: în 26 august se afișează rezultatele finale. Candidații află notele după contestații

BACALAUREAT 2025 sesiunea a doua: marți, 26 august, Ministerul Educației afișează notele după contestații. Peste 370 de candidați din Alba au participat la a doua sesiune a examenului. L-au promovat doar 31% dintre ei.

Comparativ, anul trecut rata de promovare a examenului a fost de 30,9% și de 34,4% după contestații.

În sesiunea de toamnă 2025 în Alba, cea mai mare medie la această sesiune, 8,65, a fost obținută de un absolvent al Colegiului Național ”IM Clain” din Blaj. Următoarea, 8,53, a fost a unui absolvent al Colegiului Național ”Lucian Blaga” Sebeș. A treia cea mai mare medie, 8,2, a fost de la Colegiul Tehnic Aiud.

Vezi și TOP licee după rata de promovare Bacalaureat 2025 sesiunea a doua. Unitățile la care niciun candidat nu a trecut examenul

Comparativ, anul trecut, cea mai mare medie era 8,51 (9,43 în 2024, 9,02 în 2022 și 8,91 în 2021 sau 8,15 în 2020). Rata de promovare a fost 30,9% în 2024, 27,5% în 2023, sesiunea a doua (30,3% după contestații), 29,45% în 2022 și 31,71% în 2021.

255 de candidați nu au promovat examenul: au avut medii între 5 și 5,98.

La examenul național de bacalaureat, sunt declarați promovați candidații care îndeplinesc, simultan, următoarele condiţii:

au susţinut probele de evaluare a competenţelor

au susţinut toate probele scrise și au primit cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea

au obținut cel puţin media 6.

