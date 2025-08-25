Administrație
Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. Calendarul concursurilor din august-septembrie 2025 și condiții
Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. În perioada august-septembrie 2025, sunt organizate concursuri pentru ocuparea posturilor disponibile în instituții publice.
Persoanele care doresc să participe la selecție trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Acestea se referă la studii, vechimea de muncă și alte cerințe.
Lista posturilor vacante
Administrația Bazinală de Apă Mureș – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba
- arhivar
Condiții: studii medii cu diplomă de bacalaureat; curs calificare arhivar
Termen pentru înscrieri: 3 septembrie
Concurs: 10 septembrie – proba scrisă; 16 septembrie – interviu
Formația Baraj Mihoești
- mașinist la mașini pentru terasamente
Condiții: studii minimum 10 clase/ școală profesională; calificare mașinist la mașini pentru terasamente; permis conducere categoria B
Termen pentru înscrieri: 3 septembrie
Concurs: 10 septembrie – proba practică; 16 septembrie – interviu
Formația Baraj Mihoești
- lăcătuș mecanic
Condiții: studii minimum 10 clase/ școală profesională; calificare lăcătuș mecanic
Termen pentru înscrieri: 3 septembrie
Concurs: 10 septembrie – probă practică; 11 septembrie – proba scrisă; 16 septembrie – interviu
Detalii la telefon 0258/833356, int. 3106
Angajări la stat. Alba Iulia
Direcția de Asistență Socială Alba Iulia
- manager proiect (perioadă determinată, până la data de 31.05.2027)
Proiectul ”Adaptation solutions to reduce climate change impact on health in the Mountain area/MOUNTADAPT”
Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental Științe Sociale, ramura Științe administrative/ Științe Economice; limba engleză, nivel avansat și absolvirea unui program de specializare, de comunicare în limba engleză cu certificat de absolvire de cel puțin 80 de ore; absolvire curs manager de proiect cu certificat de absolvire de cel puțin 30 de ore; vechime minimum 1 an în cadrul proiectelor Horizon Europe.
Termen pentru înscrieri: 3 septembrie
Concurs: 10 septembrie – proba scrisă
Detalii la telefon 0258 810 325
Seminarul Teologic Ortodox ”Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia
- lenjereasă
Condiții: studii medii; nu se solicită vechime
Termen pentru înscrieri: 3 septembrie
Concurs: 11 septembrie – proba practică; 15 septembrie – interviu
- îngrijitor
Condiții: studii medii; nu se solicită vechime
Termen pentru înscrieri: 3 septembrie
Concurs: 11 septembrie – proba practică; 15 septembrie- interviu
Detalii la telefon 0258834890
Angajări la stat. Alba Iulia
Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia
- administrator patrimoniu
Condiții: similare pentru funcția de inginer/subinginer/economist; cunoștințe utilizare calculator și SEAP; vechime 5 ani cel puțin, în specialitatea studiilor
Termen pentru înscrieri: 1 septembrie
Concurs: 4 septembrie – proba scrisă; 8 septembrie – interviu
Detalii la telefon 0258/835164.
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
- designer debutant
Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în Domeniul fundamental (DFI): Științe umaniste și arte, Ramura de științe (RSI): Arte, Domeniul de licență (DL) Arte vizuale, Specializarea (S): Arte plastice, Arte plastice – Fotografie – Videoprocesarea computerizată a imaginii, Design, Design ambiental; cunoștințe avansate de utilizare a suitei Adobe Creative (Photoshop, Illustrator, InDesign etc.); nu se solicită vechime în specialitatea studiilor.
Termen pentru înscrieri: 28 august
Concurs: 5 septembrie – proba scrisă; 9 septembrie – proba practică; interviul, ulterior
Detalii la telefon 0258/813300
Angajări la stat. Alba Iulia
Centrul Cultural Palatul Principilor
- arheolog
Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință (RSI): istorie; domeniul de licență (DL): istorie; specializarea (S): arheologie; studii postuniversitare: Diplomă de master – specializarea Antichitate Clasică sau Evul Mediu; studii doctorale: studii doctorale în curs sau absolvite (diplomă de doctor) în domeniul Istorie, specializarea în epoca romană sau medievală; perfecționări (specializări): înscris în registrul Arheologilor din România în calitatea minimă de specialist. Vechimea în specialitatea studiilor: minim 5 ani.
Termen pentru înscrieri: 29 august 2025
Detalii la telefon 0358 88 00 50
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
- asistent medical principal generalist – Compartiment Sterilizare (2 posturi)
Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare; 5 ani vechime ca asistent medical; examen pentru obţinerea gradului principal; certificat de membru/ averință OAMGMAMR.
Termen pentru înscrieri: 25 august 2025
Concurs: 3 septembrie – proba scrisă; 8 septembrie – interviu
- inginer debutant aparatură medicală – secția ATI
Condiții: absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diploma de licență – inginerie medicală; cunoștințe operare PC; fără vechime.
Termen pentru înscrieri: 25 august 2025
Concurs: 5 septembrie – proba scrisă; 11 septembrie – interviu
Detalii la telefon: 0258/820825, interior 146.
Angajări la stat. Alba Iulia
Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia
- antrenor powerlifting
- antrenor asistent haltere
Condiții: studii medii, diplomă bacalaureat; școala de antrenori/carnet antrenor, specializarea powerlifting/ haltere; nu se solicită vechime
Termen pentru înscrieri: 25 august
Concurs: 3 septembrie – proba scrisă; 5 septembrie – interviu
Detalii la telefon 0258.819086
Angajări la stat. Aiud
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
- șef Serviciu Administrativ
Condiții: studii superioare, specialitatea Științe inginerești/ Științe economice/ Științe administrative Compartiment/Structură -Serviciul Administrativ; vechime minimul 5 ani în specialitatea studiilor
Termen pentru înscrieri: 26 august 2025
Concurs: 3 august – proba scrisă; 9 august – interviu
Detalii la telefon 0258861302 int. 120
Angajări la stat. Blaj
Spitalul Municipal Blaj
- medic specialist radiologie și imagistică medicală
Condiții: diploma de licență, certificat de medic specialist, specialitatea radiologie și imagistică medicală; certificat de membru al Colegiului Medicilor, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.
Termen pentru înscrieri: 2 septembrie 2025
Concurs: 8 septembrie – proba scrisă; 11 septembrie – proba practică/clinică
Detalii la telefon 0258710941, interior 197
Angajări la stat. Alte localități
Primăria comunei Berghin
- șofer microbuz școlar
Condiții: studii medii/generale; vechime 5 ani
Termen pentru înscrieri: 5 septembrie
Concurs: 15 septembrie – proba scrisă; 22 septembrie – interviu
Detalii la e-mail: primariaberghin@yahoo.com
Primăria comunei Poșaga
- șofer microbuz școlar
Condiții: studii medii/generale/ liceale cu diplomă de bacalaureat; permis categoria D; atestat transport rutier persoane, card tahograf, aviz psihologic; vechime în muncă, 3 ani
Termen pentru înscrieri: 3 septembrie
Concurs: 11 septembrie – proba scrisă; interviul, ulterior
Detalii la telefon 0258 776 024
Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Unirea
- lenjereasă
Condiții: studii generale; nu este solicitată vechime
Termen pentru înscrieri: 2 septembrie
Concurs: 10 septembrie – proba scrisă; 12 septembrie – proba practică
Detalii la telefon 0786065025
Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
- cunoaște limba română, scris și vorbit
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
- are capacitate deplină de exercițiu
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
- îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.