Connect with us

Economie

Taxare inversă a TVA pentru legume și fructe. Ce planuri are Guvernul. Anunțul ministrului Finanțelor

Publicat

acum 2 ore

Guvernul pregătește aplicarea sistemului de taxare inversă pentru domeniul legume-fructe. România ar putea primi derogarea Comisiei Europene în acest sens.

Mecanismul este negociat cu Comisia Europeană și ar putea fi extins și în alte domenii cu risc ridicat de evaziune fiscală, a precizat pentru Profit.ro ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, scrie Gândul, citat de Mediafax.

România are cea mai mare rată de neîncasare la TVA din UE.

Ce este taxarea inversă

Taxarea inversă este procedura aplicată de beneficiarul unei livrări de bunuri/prestări de servicii care, conform legii, devine persoană obligată la plata TVA pentru achiziția de bunuri/servicii efectuată, prin excepție de la regula generală conform căreia persoana obligată la plata TVA este furnizorul bunurilor/prestatorul serviciilor.

Taxarea inversă este considerată de unii specialiști în fiscalitate ca o modalitate eficientă de a combate evaziunea la TVA. În timp ce taxarea inversă aplicată doar în domeniile cu risc fiscal ridicat, cum sunt cele la care România aplică deja și cel pregătit acum de Finanțe, are mai mulți susținători, taxarea inversă generalizată este considerată eficientă de unii consultanți, dar contestată de mulți alții.

Taxarea inversă pentru domeniul legume-fructe

„Avem în pregătire câteva domenii, de exemplu legume-fructe, pentru taxare inversă. La legume-fructe am trimis Comisiei și avem discuții în septembrie. Ceea ce pregătim acum, am putea avea aprobat anul următor. În ce privește taxarea inversă generalizată, a fost pierdută fereastra de oportunitate”, a declarat Nazare, potrivit surselor citate.

România este lider în UE în privința pierderilor la colectarea TVA. Pentru anul 2022, Comisia Europeană estimează, în cel mai recent raport, un decalaj de 30,6% între TVA care poate fi potențial încasată (dacă s-ar încasa toată TVA posibilă) și TVA încasată efectiv, adică 41,8 miliarde lei, în scădere de la 34,8% în 2021.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 21 de minute

Indemnizația pentru creșterea copilului. A scăzut numărul persoanelor care primesc banii de la stat. Cât este suma
Evenimentacum 38 de minute

PSD a decis să participe din nou la ședințele coaliției. Ce îi nemulțumește pe social democrați la pachetul 2 de măsuri fiscale
Evenimentacum O oră

ITM Alba: Amenzi de peste 40.000 de lei și un caz de muncă nedeclarată, după controale la firme din județ
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 6 ore

Rețeaua de apă și canalizare va fi extinsă pe o stradă din cartierul Micești, Alba Iulia. Lucrare de peste 100.000 de lei
zile libere 2025
Administrațieacum 7 ore

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. Calendarul concursurilor din august-septembrie 2025 și condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Taxare inversă a TVA pentru legume și fructe. Ce planuri are Guvernul. Anunțul ministrului Finanțelor
Actualitateacum 23 de ore

A scăzut producția de gaz în România. Importurile, în creștere cu peste 50%. Date INS
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 38 de minute

PSD a decis să participe din nou la ședințele coaliției. Ce îi nemulțumește pe social democrați la pachetul 2 de măsuri fiscale
Evenimentacum 3 zile

Ce proiecte rămân la finanțare prin PNRR. Precizări după discuții între premier și reprezentanții ministerelor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

FOTO: Jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru a câștigat finala Țiriac Foundation Futures W50 de la Bistrița
Actualitateacum o zi

VIDEO: Rareș Cojoc și Andreea Matei, campioni la German Open Championships, cel mai mare concurs de dans sportiv din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 21 de ore

Vremea în Alba, 25-31 august: temperaturile cresc iar, până la prag de caniculă. Prognoza meteo pe zile în localități din județ
Evenimentacum 2 zile

Îmbătrânire bruscă după 50 de ani. Un studiu a identificat punctul de cotitură de la care fenomenul se accelerează
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 ore

Medicii din spitalele publice, obligați să aibă prioritar contractul cu CNAS în sistemul de stat. Ce spune ministrul Sănătății
DR. HOLHOS oftalmologie spital operatii
Evenimentacum 7 ore

Comunicat Dr. Teodor Holhoș: peste 5.500 de operații pe an, din toată sfera oftalmologiei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 19 ore

Cum vor fi premiați de Primăria Alba Iulia elevii cu rezultate la olimpiade și profesorii acestora. Reguli și sume
Educațieacum o zi

Diana Ciurbe, absolventă a Colegiului Militar din Alba Iulia, este șefă de promoție la Academie, specializarea Radiolocație
Mai mult din Educatie