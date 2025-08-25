Taxare inversă a TVA pentru legume și fructe. Ce planuri are Guvernul. Anunțul ministrului Finanțelor

Guvernul pregătește aplicarea sistemului de taxare inversă pentru domeniul legume-fructe. România ar putea primi derogarea Comisiei Europene în acest sens.

Mecanismul este negociat cu Comisia Europeană și ar putea fi extins și în alte domenii cu risc ridicat de evaziune fiscală, a precizat pentru Profit.ro ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, scrie Gândul, citat de Mediafax.

România are cea mai mare rată de neîncasare la TVA din UE.

Ce este taxarea inversă

Taxarea inversă este procedura aplicată de beneficiarul unei livrări de bunuri/prestări de servicii care, conform legii, devine persoană obligată la plata TVA pentru achiziția de bunuri/servicii efectuată, prin excepție de la regula generală conform căreia persoana obligată la plata TVA este furnizorul bunurilor/prestatorul serviciilor.

Taxarea inversă este considerată de unii specialiști în fiscalitate ca o modalitate eficientă de a combate evaziunea la TVA. În timp ce taxarea inversă aplicată doar în domeniile cu risc fiscal ridicat, cum sunt cele la care România aplică deja și cel pregătit acum de Finanțe, are mai mulți susținători, taxarea inversă generalizată este considerată eficientă de unii consultanți, dar contestată de mulți alții.

Taxarea inversă pentru domeniul legume-fructe

„Avem în pregătire câteva domenii, de exemplu legume-fructe, pentru taxare inversă. La legume-fructe am trimis Comisiei și avem discuții în septembrie. Ceea ce pregătim acum, am putea avea aprobat anul următor. În ce privește taxarea inversă generalizată, a fost pierdută fereastra de oportunitate”, a declarat Nazare, potrivit surselor citate.

România este lider în UE în privința pierderilor la colectarea TVA. Pentru anul 2022, Comisia Europeană estimează, în cel mai recent raport, un decalaj de 30,6% între TVA care poate fi potențial încasată (dacă s-ar încasa toată TVA posibilă) și TVA încasată efectiv, adică 41,8 miliarde lei, în scădere de la 34,8% în 2021.

