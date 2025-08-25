Connect with us

Medicii din spitalele publice, obligați să aibă prioritar contractul cu CNAS în sistemul de stat. Ce spune ministrul Sănătății

Publicat

acum O oră

Medicii din spitalele publice, obligați să aibă prioritar contractul cu CNAS în sistemul de stat. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat duminică că legislația va fi modificată astfel încât medicii angajați în spitalele publice să-și facă contractele cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate prioritar în mediul public și astfel să nu mai poată să direcționeze pacienții de la stat către privat pentru diferite analize sau tratamente.

„Există o anomalie legislativă prin care medicul, chiar dacă este angajat în sistemul public, își face contractul cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate în mediul privat. Această anomalie a dus la acest fenomen. Deși am computer tomograf, deși am RMN, deși am echipamente de ultimă generație în care investim fonduri europene importante și buget de stat important, pacienții nu beneficiază de ele și sunt trimiși la spitalul sau la cabinetul privat pentru că medicul are contractul cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu zona privată, nu cu zona publică, deși el este angajat al spitalului public.

Prin modificarea legislativă, care apare săptămâna viitoare, acest lucru nu va mai fi posibil. Orice medic angajat în spitalul public își face prioritar contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate în mediul public și suplimentar, dacă dorește, după program, sigur că poate deconta servicii și în mediul privat”, a afirmat ministrul Rogobete, duminică, într-o conferință de presă, citat de Agerpres.

Ministrul Sănătății a precizat, de asemenea, că pacienții neasigurați vor putea beneficia în continuare de anumite servicii medicale decontate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

„În primul rând, toți pacienții care se află în programele naționale de boli cronice, peste 14 programe, beneficiază în continuare de diagnostic, tratament și de investigații și servicii medicale, indiferent dacă sunt sau nu asigurați. Discutăm aici despre o altă categorie importantă de oameni și aici mă refer la coasigurați, căci acolo este discuția, și în interiorul acestei categorii de coasigurați există un procent majoritar de persoane care sunt încadrate în programele naționale de boli cronice, deci care vor beneficia de servicii, diagnostice și tratament indiferent dacă sunt sau nu asigurați, pe de-o parte. Pe de altă parte, pentru toate serviciile conexe pentru persoanele neasigurate s-a extins termenul.

Acum două săptămâni, în ședința de guvern am extins termenul pentru 1 ianuarie 2026, deci practic încă o categorie importantă de oameni, de pacienți vor beneficia de toate serviciile indiferent dacă sunt sau nu coasigurați. Mai important decât orice este că toate persoanele fără venit beneficiază totuși de pachetul minimal de bază, pe care îl oferă medicul de familie. Deci investigațiile de bază la medicul de familie vor putea fi făcute și de către persoanele neasigurate, dacă acestea sunt parte din programele naționale – și majoritatea sunt – vor fi tratate și vor beneficia de tratament în continuare”, a mai spus Alexandru Rogobete.

sursa: agerpres.ro

