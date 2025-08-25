Connect with us

FOTO: Jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru a câștigat finala Țiriac Foundation Futures W50 de la Bistrița

Publicat

acum 2 ore

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bianca Bulgaru a câștigat finala Țiriac Foundation Futures W50 de la Bistrița, impunându-se categoric cu 6-0, 6-3 în fața portughezei Matilde Jorge.

Cu un joc sigur și multă determinare, Miriam a dominat finala și a ridicat trofeul în aplauzele publicului din Bistrița, care a trăit intens fiecare punct.


Miriam Bianca Bulgaru era favorita numărul 3 a competiției.

Turneu de tenis feminin, sprijinit de Fundația Țiriac, s-a desfășurat în perioada 16-24 august, pe zgura de la GS Tennis Club Bistrița.

1 Comentariu

  1. Anghel

    luni, 25.08.2025 at 15:01

    Treaba lituaniana!
    Felicitari!

FOTO: Jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru a câștigat finala Țiriac Foundation Futures W50 de la Bistrița
