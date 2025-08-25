Connect with us

PSD a decis să participe din nou la ședințele coaliției. Ce îi nemulțumește pe social democrați la pachetul 2 de măsuri fiscale

Publicat

acum 5 secunde

PSD a decis luni, cu unanimitate de voturi, să participe din nou la ședințele coaliției de guvernare. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunțase încă de luni dimineață că va propune formațiunii întoarcerea în cadrul întâlnirilor coaliției de guvernare formată din PSD-PNL-USR-UDMR și Minorități.

PSD nu a mai participat la ședințele de coaliție de la începutul lunii august, sub pretextul că USR s-a opus organizării funeraliilor de stat pentru fostul președinte Ion Iliescu, scrie Mediafax.

O altă nemulțumire a celor din PSD era legată de faptul că, în urma intrării USR la Guvernare, mai multe funcții de prefect și subprefect trebuie renegociate. „Nu vreau să mă întorc să vorbesc azi despre funcții în coaliție”, a precizat Grindeanu, la finalul ședinței de partid.

„Pe zona de eliminare a privilegiilor, reforma în sănătate, nu avem nicio problemă. Astăzi vorbim de restanțe pe fiscal și pe administrație. Ne așteptăm din partea Ministerului de Finanțe să se vină cu propunerile fiscale și cu impactul asupra bugetului. Mă aștept ca astăzi să clarificăm cele două restanțe, pe administrație și pe Finanțe. Să discutăm din nou în interiorul partidelor și apoi să ne dăm agreement-ul (acordul – n.r.).

O angajare a răspunderii înseamnă consens în Coaliție. Dacă depășim restanțele, poate fi aprobat în guvern săptămâna aceasta. Interzicerea cumulului pensie-salariu nu face parte din pachetul 2. Toate lucrurile sunt clare în pachet mai puțin pe fiscal și pe administrație. Aștept să văd impactul inclusiv pe taxarea multinaționalelor. Îmi doresc ca această Coaliție să continue”, a spus președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Luni după-amiaza, de la ora 17:30, este programată o întâlnire a liderilor Coaliției la Guvern.

Este prima ședință a coaliției de la începutul lunii august. Subiectul de discuție va fi forma finală a pachetului de măsuri fiscale, pentru care premierul ar urma să-și angajeze răspunderea în această săptămână.

