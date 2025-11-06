VIDEO: Claudiu Lucian Pop este noul lider al Bisericii Greco-Catolice din România. Anunțul de la Vatican

Sesiunea sinodală a ales noul arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Acesta este episcopul Claudiu Lucian Pop.

”Papa Leon al XIV-lea a confirmat alegerea episcopului eparhiei de Cluj-Gherla, PS Claudiu Pop, în demnitatea de arhiepiscop major de Făgăraș și Alba Iulia.

Alegerea a fost efectuată canonic la Roma de Sinodul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Scrisoarea papei a fost semnată în 5 noiembrie a.c. și a fost publicată astăzi de Sala de presă a Sfântului Scaun” a anunțat Vatican News.

Aceasta este cea mai înaltă poziție în ierarhia bisericii greco-catolice din România și a fost ocupată până nu demult de cardinalul Lucian Mureșan.

Sesiunea a avut loc la Roma, la Colegiul Pontifical Pio Romeno. Înainte de începerea lucrărilor propriu-zise, episcopii membri ai Sinodului au dedicat zilele de luni 3 noiembrie și marți 4 noiembrie reculegerii și pregătirii spirituale, ”pentru a discerne, în tăcere și rugăciune, voința lui Dumnezeu cu privire la cel chemat să conducă Biserica Română Unită”, după cum precizează reprezentanții bisericii.

Meditațiile au fost ținute de Pr. Rinaldo Iacopino, Părinte spiritual al Colegiului Pio Romeno.

Scrisoarea Papei LEon XIV-lea, de confirmare a alegerii

Vatican: Scrisoarea Sfântului Părinte Papa Leon al XIV-lea de confirmare a alegerii arhiepiscopului major de Făgăraș și Alba Iulia a Românilor

Beatitudinii Sale

Claudiu-Lucian Pop

Arhiepiscop major de Făgăraș și Alba Iulia a Românilor

Am primit scrisoarea prin care, potrivit canonului 153 §2 din Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Beatitudinea Voastră mi-ați cerut să confirm alegerea efectuată de către Sinodul episcopilor acestei Biserici greco-catolice, care V-a ales arhiepiscop major de Făgăraș și Alba Iulia a Românilor.

În această privință, sunt bucuros să Vă acord această confirmare și să Vă exprim felicitări fraterne în Isus Cristos, Domnul nostru și Dumnezeul nostru.

Mă rog pentru ca, urmând exemplul veneraților predecesori ai Dumneavoastră, Beatitudinea Voastră, în calitate de părinte și cap al acestei iubite Biserici ”sui iuris”, să fiți un păstor care, după Inima lui Cristos, se îngrijește de turma care i-a fost încredințată.

Spiritul Sfânt să Vă călăuzească, Beatitudine, în ministeriul la care Domnul V-a chemat ca să promovați comuniunea și misiunea Bisericii Greco-Catolice Române pentru ca să crească și să prospere, păstrând memoria numeroșilor martiri și mărturisitori care au scris cu mărturia vieții pagini de neșters și glorioase de credință.

Exprimând salutările mele cordiale episcopilor membri ai Sinodului, clerului, călugărilor și călugărițelor, seminariștilor, candidaților la viața consacrată și credincioșilor laici, invoc mijlocirea Preasfintei Maici a lui Dumnezeu și vă împart Beatitudinii Voastre o binecuvântare apostolică specială, dând asigurarea apropierii mele fraterne.

Din Vatican, 5 noiembrie 2025, Leon pp. XIV

Cine este episcopul Claudiu Lucian Pop

Claudiu Lucian POP s-a născut în data de 22 iulie 1972 în localitatea Pișcolt din județul Satu-Mare, potrivit Eparhiei de Cluj – Gherla.

A urmat Școala Generală în oraşul Jibou, fiind apoi absolvent al Liceului din localitate, cu profilul chimie-biologie.

În anul 1990 a fost admis la Facultatea de Chimie din Bucureşti. După un an în capitală, vocaţia la preoţie se concretizează în mod definitiv.

Abandonează chimia pentru a începe pregătirea teologică. În anul 1991 a obținut o bursă de studii la Roma.

Între anii 1991-1999 a fost student al Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma. A studiat Filozofia la Universitatea Pontificala Urbaniana, iar apoi Teologia la Universitatea Pontificală Gregoriana, obţinând Licența în Teologie Spirituală (1998) și Doctoratul în anul 2006.

Este hirotonit preot la 23 iulie 1995; între anii 1997-1999 este responsabil al bisericii greco-catolice române din Roma, Santissimo Salvatore alle Coppelle.

Între anii 1999 – 2001 a fost vicerector la Misiunea Greco-Catolică Română din Paris, iar între 2001 și decembrie 2007, Rector al aceleiaşi instituţii.

În 12 decembrie 2007, a fost numit Rector al Colegiului Pontifical ”Pio Romeno” din Roma.

În şedinţa sinodală ordinară din 8-10 iunie 2011, Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, l-a ales episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore, iar Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea și Preafericirea Sa Lucian Cardinal Mureșan l-au proclamat Episcop al Bisericii Catolice, titular de Mariamme, la 21 noiembrie 2011.

În iunie 2016 a fost ales membru al Sinodului Permanent. Tot atunci a fost ales în funcția de Secretar al Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică.

Cu binecuvântarea Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, a coordonat organizarea vizitei Sfântului Părinte Papa Francisc la Blaj din 2 iunie 2019, ocazie cu care la Sfânta Liturghie de pe Câmpia Libertății a avut loc beatificarea celor șapte Episcopi greco-catolici martiri.

Tot atunci a avut bucuria de a-l primi la sediul Curiei Arhiepiscopiei Majore pe Suveranul Pontif, iar apoi de a-l însoți la biserica comunității de etnie romă din cartierul ”Barbu Lăutaru” din Blaj.

Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureșan, în calitate de Arhiepiscop Major, după ce a primit consimțământul Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, reunit la Blaj pe data de 12 aprilie 2021, și după ce a informat Sfântul Scaun Apostolic al Romei, l-a transferat pe Preasfinţia Sa Claudiu Lucian Pop în funcția de Episcop Eparhial al Eparhiei de Cluj-Gherla.

Înscăunarea ca Episcop Eparhial de Cluj-Gherla a avut loc sâmbătă, 24 aprilie 2021.

