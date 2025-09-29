LIVE VIDEO: Înmormântarea cardinalului Lucian Mureșan, la Blaj. Președintele Nicușor Dan, prezent la ceremonie

LIVE VIDEO: Înmormântarea cardinalului Lucian Mureșan: Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, este înmormântat luni, la Blaj. El a murit joi, la vârsta de 94 de ani.

La ceremonia de înmormântare participă şi preşedintele Nicuşor Dan.

La ora 11:00, în Catedrala „Sfânta Treime”, este celebrată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în prezența Eminenței Sale Claudio Cardinal Gugerotti, Prefect al Dicasteriului pentru Bisericile Orientale, a Excelenței Sale Giampero Gloder, Nunțiu Apostolic, a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a episcopilor romano-catolici din România, a numeroși ierarhi și delegați din străinătate, precum și a autorităților civile și militare.

Slujba Înmormântării, la care participă și președintele României, Nicușor Dan, va începe la ora 12:45.

„În Blajul îndoliat, în aceste momente deosebit de triste pentru întreaga Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, doresc să transmit condoleanţe tuturor credincioşilor aflaţi sub păstorirea Preafericirii Sale”, a afirmat preşedintele Nicușor Dan, anterior sosirii la Blaj.

El a adăugat că amintirea Cardinalului Lucian „rămâne strâns legată de istoria tumultoasă a Bisericii pe care a păstorit-o ani îndelungaţi, cu înţelepciune, echilibru şi cu o deschidere generoasă faţă de dialogul dintre confesiuni şi religii, dintre Biserică şi societate”.

„Fidel faţă de învăţătura şi tradiţiile Bisericii creştine, dar totodată atent la provocările timpului contemporan, animat de o imensă compasiune faţă de semenii pe care i-a călăuzit pe drumul credinţei şi cărora le-a rămas aproape în suferinţe şi în strădania de-a aprofunda misterul vieţii creştine, Cardinalul Lucian Mureşan a întregit pleiada celor care au slujit credinţa şi conştiinţa neamului românesc.

Prin curajul său în vremuri de prigoană şi prin implicarea sa în reconstruirea instituţională şi spirituală a Bisericii, a devenit o figură emblematică pentru renaşterea Bisericii Greco-Catolice din România”, a punctat şeful statului.

Sâmbătă, premierul Ilie Bolojan s-a recules la Blaj, la catafalcul unde a fost depus sicriul cu trupul neînsufleţit al cardinalului Lucian Mureşan.

Ziua de luni, 29 septembrie 2025, a fost declarată zi de doliu local pe raza municipiului, au anunțat reprezentanții primăriei.

Mesajul Papei Leon al XIV-lea

”Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru mărturia exemplară a acestui fiu credincios al Bisericii, care nu s-a clintit nici măcar în vremuri de persecuție.

Amintesc cu admirație dificultățile și umilințele pe care le-a îndurat cu curaj în anii de încercare, când a continuat să-l slujească pe Cristos în ministerul pastoral, chiar și cu riscul propriei libertăți.

Preoția sa, caracterizată de răbdare și dăruire evanghelică, a revelat o iubire neclintită față de Cristos și față de Biserică, luminând generații de credincioși.

Înalț rugăciunea mea pentru sufletul acestui slujitor bun și vigilent care, credincios motto-ului său, a știut să-și ofere viața chiar și în suferință, abandonându-se cu încredere Tatălui ceresc.

Am încrederea că, însoțit de Martirii și Fericiții Bisericii Greco-Catolice Române, el va fi primit în bucuria împărăției veșnice. Celor care participă la înmormântare și tuturor celor care sunt îndurerați pentru plecarea sa, le transmit binecuvântarea mea apostolică.

Leon PP. XIV”

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News