VIDEO: Cu cât vor plăti în plus cetățenii din Alba pentru metrul cub de apă, din septembrie. Explicațiile directorului Apa CTTA

Directorul general al operatorului Apa CTTA SA Alba, Ștefan Bardan, a prezentat noile tarife care ar urma să se aplice din septembrie 2023.

Potrivit acestuia, cetățenii din județ ar urma să plătească în plus la factură cu 1,85 lei mai mult pe mc de apă.

„Legislația ne obligă să avem o strategie de tarifare”

„Legislația ne obligă să avem o strategie de tarifare. În acest an am semnat trei contracte de investiții. Un contract de PNRR, „Prima Racordare”, avem 584 de gospodării din județ care vor fi racordate gratuit la canal sau la apă.

Avem încă două contracte semnate pe POIM, unul se referă la achiziția a 13.877 de contoare cu citire la distanță și a unui stand de verificare contoare. Mai avem încă un contract semnat pentru panouri fotovoltaice, care vor produce 1 MW.

Aceste panouri fotovoltaice vor produce undeva între 10 și 12% din energia pe care noi o consumăm anual pentru funcționarea societății în tot județul. Valoarea investiției este de 22 de milioane de lei, la care partea societății este 1,93 milioane.

Pentru că noi am accesat an de an fonduri europene și aceste contracte pe bani nerambursabili, o condiție obligatorie este să ai o strategie de tarifare.

Noi am avut din 2005 încoace strategii de tarifare. Fiind o condiție obligatorie să mergem mai departe cu proiectele, trebuie să avem o strategie de tarifare, pe 5 ani. În spatele ei există un plan de investiții.

Strategia de tarifare am depus-o la ANRSC pentru avizare”, a explicat Ștefan Bardan în cadrul emisiunii Versiune și adevăr cu Emil Pojar, la Radio Alba24.ro.

Cu cât va crește prețul apei pe mc

„Dacă strategia de tarifare se aprobă, creșterea în anul acesta, începând cu 1 septembrie, la mc de apă (1.000 l), va fi cu 0,55 lei/mc, la care se adaugă inflația la zi și TVA. Creșterea datorită inflației este de 1,15 lei/1.000 l, la care se adaugă TVA.

Dacă adăugăm la prețul actual creșterea datorită strategiei, creșterea datorită inflației și TVA-ul, ajungem la 6,95 lei/mc. Adică se va plăti, pe factură, cu 1,85 lei mai mult/mc.

Constatăm din acest calcul că cea mai mare creștere se datorează inflației”, a precizat directorul Apa CTTA SA Alba.

Potrivit acestuia, la un consum mediu de 7 mc/lună, o familie de trei persoane va plăti, de la momentul aplicării noului tarif, cu 12,95 lei în plus/lună.

„Apa e scumpă în general, dacă nu ai apă nu poți trăi”

„Astăzi suntem pe locul 38 din 43 de operatori din țară. Adică 37 de operatori au tariful mai mare ca noi. Dacă am aplica astăzi acest tarif nou de care vorbeam, am merge pe locul 12, pentru că deja 11 astăzi au tarifele mai mari decât le-am avea noi cu această mărire.

Și dacă aplică toți și ajung la această condiție din lege de minim 2,5 din venitul mediu în perioada de operare, iar o să ajungem pe la mijloc sau în jos în clasament. (…)

Strategia veche de tarifare s-a încheiat anul trecut și trebuie să am o strategie nouă ca să fiu eligibil, să pot continua să fac aceste investiții.

Este legislație, fiecare operator trebuie să aibă un plan de investiții, un plan de afaceri și o strategie de tarifare.

Din cei care au deja tarife mai mari ca noi, nu au nivelul de investiții pe care l-am făcut noi”, a mai declarat Ștefan Bardan.

„Nevoia de investiții în infrastructura de apă și canal nu se va termina niciodată”

„Nevoia de investiții în infrastructura de apă și canal nu se va termina niciodată. Și vă dau un exemplu: am terminat șapte stații de epurare noi, moderne în județul Alba.

Funcționează deja de 10 ani. După 10 ani se mai arde un bec, pușcă un motor, trebuie întreținute”, a precizat directorul Apa CTTA SA Alba.

