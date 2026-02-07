Connect with us

Eveniment

Bărbat din Alba, reținut după ce a vândut o mașină cu kilometrajul dat înapoi. Este cercetat de polițiști pentru înșelăciune

Publicat

acum 4 secunde

Bărbat din Alba, reținut după ce a vândut o mașină cu kilometrajul dat înapoi: Polițiștii Secției de Poliție Rurală Galda de Jos au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat, în vârstă de 34 de ani, din localitatea Șard, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, un bărbat de 37 de ani, din Alba Iulia, în urma unui anunț postat în mediul online, ar fi achiziționat un autoturism de la bărbatul de 34 de ani.

Vânzătorul a prezentat autoturismul ca fiind fără probleme tehnice, iar rulajul indicat de computerul de bord al acestuia fiind unul real.

Ulterior achiziției, persoana vătămată a constatat că a fost înșelat, din cauza faptului că numărul de kilometri al autoturismului este unul nereal.

Valoarea prejudiciului este de aproximativ 8.500 de euro.

La aceeași dată, polițiștii Secției de Poliție Rurală Galda de Jos au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la locuința bărbatului de 34 de ani, ocazie cu care au fost identificate și ridicate documente și dispozitive tehnice necesare completării probatoriului, precum și suma de 1.350 de lei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.

Kilometrajul dat înapoi este o fraudă frecventă la mașinile second-hand (3 din 4 vehicule în RO), prin care se modifică odometrul pentru a afișa mai puțini kilometri și a crește prețul.

Această practică este ilegală, atrăgând amenzi și riscuri de închisoare, iar cumpărătorii pot deschide acțiuni civile pentru înșelăciune.

Foto: Arhivă

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 4 secunde

Bărbat din Alba, reținut după ce a vândut o mașină cu kilometrajul dat înapoi. Este cercetat de polițiști pentru înșelăciune
Administrațieacum 48 de minute

VIDEO: Cum arată resturile dezolante ale Târgului de Crăciun de la Alba Iulia, lăsate în paragină în Cetatea Alba Carolina
Evenimentacum 2 ore

Peste 80% dintre angajatorii din România intenționează să crească salariile în 2026, dar accentul se mută pe beneficii. Studiu
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 19 ore

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum 4 zile

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 48 de minute

VIDEO: Cum arată resturile dezolante ale Târgului de Crăciun de la Alba Iulia, lăsate în paragină în Cetatea Alba Carolina
Administrațieacum 23 de ore

LIVE VIDEO: Ședință de Consiliu Local la Alba Iulia. Intră la vot finanțarea pentru baza de autobuze și centura de Sud-Vest
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 20 de ore

ANAF: Cum se depune Declarația Unică privind impozitul pe venit (212) și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice
bani pensii
Economieacum 21 de ore

Persoanele fizice ar putea beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe venitul aferent anului trecut. Care este condiția
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

AUR a plătit bani grei pentru ca George Simion să se întâlnească cu Trump. Lobby eșuat și despăgubiri uriașe solicitate de partid
Evenimentacum 4 zile

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Care este motivul și câte persoane sunt înscrise în Registrul electoral
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Prima reacție a lui Nicolae Stanciu, la sosirea în China: ”Nu am văzut așa ceva în viața mea”
Blajacum 3 zile

Volei Alba Blaj a învins Volero le Cannet și s-a calificat în sferturile de finală CEV Cup
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum o zi

De ce este considerat micul dejun, cea mai importantă masă a zilei
Actualitateacum 4 zile

Untold 2026: Flo Rida, Swae Lee, Kygo, The Chainsmokers și Lost Frequencies, printre primii artiști anunțați
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Frauda romantică, una dintre metodele folosite de atacatorii cibernetici. Avertisment DNSC
Actualitateacum 4 zile

Avertisment CNAIR: Mesaje false care solicită plata urgentă a Rovinietei. Recomandările instituției
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 ore

Pacientă cu trei tipuri de cancer, operată cu succes la Spitalul Județean din Alba Iulia de Cristian Țibea ajutat de Ovidiu Țuhașu
Evenimentacum 20 de ore

Alertă alimentară: lapte praf retras de la vânzare din magazine. Risc de contaminare cu o toxină
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Modificare la legea achizițiilor publice
Educațieacum 17 ore

Interdicție pe rețelele sociale pentru copiii până în 13 ani. Propunerile organizației Salvați copiii
Educațieacum 19 ore

Înscrieri clasa pregătitoare 2026: calendarul propus de Ministerul Educației. Perioada de completare a cererilor-tip și condiții
Mai mult din Educatie