Bărbat din Alba, reținut după ce a vândut o mașină cu kilometrajul dat înapoi. Este cercetat de polițiști pentru înșelăciune

Bărbat din Alba, reținut după ce a vândut o mașină cu kilometrajul dat înapoi: Polițiștii Secției de Poliție Rurală Galda de Jos au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat, în vârstă de 34 de ani, din localitatea Șard, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, un bărbat de 37 de ani, din Alba Iulia, în urma unui anunț postat în mediul online, ar fi achiziționat un autoturism de la bărbatul de 34 de ani.

Vânzătorul a prezentat autoturismul ca fiind fără probleme tehnice, iar rulajul indicat de computerul de bord al acestuia fiind unul real.

Ulterior achiziției, persoana vătămată a constatat că a fost înșelat, din cauza faptului că numărul de kilometri al autoturismului este unul nereal.

Valoarea prejudiciului este de aproximativ 8.500 de euro.

La aceeași dată, polițiștii Secției de Poliție Rurală Galda de Jos au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la locuința bărbatului de 34 de ani, ocazie cu care au fost identificate și ridicate documente și dispozitive tehnice necesare completării probatoriului, precum și suma de 1.350 de lei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.

Kilometrajul dat înapoi este o fraudă frecventă la mașinile second-hand (3 din 4 vehicule în RO), prin care se modifică odometrul pentru a afișa mai puțini kilometri și a crește prețul.

Această practică este ilegală, atrăgând amenzi și riscuri de închisoare, iar cumpărătorii pot deschide acțiuni civile pentru înșelăciune.

Foto: Arhivă

