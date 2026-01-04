Connect with us

Eveniment

VIDEO: Cum au ajuns imagini din Alba Iulia într-un videoclip cu mesaje suveraniste făcut cu AI. Cadre dintr-un clip al Primăriei

Publicat

acum 23 de minute

Un videoclip muzical care folosește doar imagini și videoclipuri luate de pe internet și unde vocea este generată artificial cu AI a strâns în doar o lună 84.780 de vizionări pe YouTube. În videoclip apar chiar și imagini din Alba Iulia, filmate pentru 1 Decembrie 2024. Mai exact imaginile au fost preluate de pe canalul de YouTube al Primăriei Alba Iulia și integrate în clipul realizat de Afro-Carpathic.

Videoclipul are o tentă care duce înspre discursul mișcării suveraniste din România. Este vorba despre videoclipul ”Manifest pentru România!”, iar mesajul din el poate fi ușor recunoscut fiind pe alocuri foarte simiar cu temele pe care liderii suveraniști le utilizează. Acesta a fost lansat pe data de 1 decembrie 2025. 

Clipul este postat pe canalul Afro-Carpathic, care din 14 noiembrie 2025 și până în prezent a strâns 7.761.482 de vizionări, 23,8 K de abonați și 135 de videoclipuri.

În piesa, ”Manifest pentru România!” vocea generată cu ajutorul AI aduce este similară cu intonația unui pastor care își ține predica în fața enoriașilor. Pe alocuri unele inflexiuni seamnă cu vocea candidatului pro rus la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

YouTube video

Mesajul este simplu, sentimental si conține următoarele teme: ”România a celor care suferă pentru ea”, ”distanțarea dintre semeni”, ”tinerii care pleacă din țară pentru că nu mai au un viitor, dar ”au un dor nebun de casă”, ”țara furată de hoți cu cravate”, ”școala în care se repetă nu se mai învață”, ”România lovită, dar nu uitată”.

La ce mai simplă analiză a textului, mai toate temele folosite de liderii suveraniști precum pro rusul Călin Georgescu, extremistul George Simion, sau chiar Ana Maria Gavrilă, sunt prezente în textul melodiei generate cu AI.

Toate cadrele din video sunt luate de pe internet și montate

Am analizat mai multe cadre folosite în video.

Spre exemplu la pasajul ”e frig între oameni, fiecare trage pentru el” în care apare un bărbat ce pare că suferă și are o durere sufletească este folosit un video ”de stock”. Adică un video generalist cu un bărbat ”care arată că suferă”.

Același pasaj video l-am identificat într-un reportaj al unei televiziuni din Azerbaidjan, intitulat ”Care este cauza creșterii bolilor nervoase în Azerbaidjan?”

La fel și în cazul femeii care pe pasajul ”nimeni nu mai are timp să întrebe: ”ce faci, ești bine?” pare că tastează la un telefon, este tot un video care poate fi cumpărat de pe internet.

La o simplă căutare pe Google cu textul ”shadow of a woman on phone” se poate găsi fix video-ul care apare în videoclip.

Situația este similară și în cazul ciobanului ”român” greu încercat care alături de câinele loial își duce oile la păscut. Este o secvență care vrea să arate ancestralul poporului român, cu ciobanul care își duce viața grea în una dintre cele mai vechi meserii ale poporului român.

Însă ciobanul nu este nici roman și nici peisajul nu pare a fi din România. Este tot un video de ”stock” disponibil pe artlist.io.

Tot un pasaj care vrea să sensibilizeze este ”Avem școli unde copiii învață să repete, nu să gândească”. Pe video apare un copil într-o sală de clasă. Însă, pe un tabel din clasă apar litere chirilice.

Cadre din Alba Iulia luate de pe contul de YouTube al Primăriei

Toate cadrele din Alba Iulia, care apar în videoclipul ce a strâns 84.780 de vizionări în doar o lună sunt luate de pe canalul de YouTube al Primăriei Municipiului Alba Iulia.

YouTube video

Este vorba despre un videoclip filmat în 2024 și postat pe canalul de YouTube, ”Descoperă Alba Iulia”. Videoclipul este realizat de Centrul de Imagine. În videoclip apar coregrafii ansamblului Câmpul Pâinii din Vinerea, Alina și Alin Turlea, dar și ansamblul Mugurii Lomanului coordonați de Ancuța Stănuș.

Potrivit surselor alba24.ro nimeni nu și-a dat acordul pentru apărea în clipul făcut de Afro Carpathic.

Vor să își țină identitatea la secret

În afara de mesageria de pe Facebook sau Instagram nu există alte date de contact. Drept urmare reporterii alba24.ro au contactat reprezentanții proiectului pe Facebook.

Aceștia nu au vrut să se prezinte și au precizat că: ”nu ne dorim să facem încă publice, sau să divulgăm informații despre identitatea noastră”. Întrebați dacă ei sunt cei care au filmat cadrele din Alba Iulia aceștia au răspuns că nu și că video-ul este făcut dintr-o selecție de mai multe clipuri de pe internet.

Ce spun despre temele cu tentă suveranistă din versurile clipului

De asemenea întrebați dacă vocea de pe videoclip este generată cu AI, aceștia au răspuns că ”direcția creativă, mesajele, versurile, masterizarea sunt realizate integral de către noi, iar vocea și unele elemente din producția audio sunt generate de AI”.

Mai mult de atât, atunci când reporterul a precizat că versurile melodiei au teme similare cu cele folosite de liderii suveraniști aceștia au răspuns că: poziționarea lor policită este ”Neutră. Nu ne poziționăm pe niciuna din părți. Nu are nicio legătură cu politica, nu acesta este scopul nostru, exact cum am mai declarat și în alte postări, nu ne dorim niciun fel de asociere cu nicio tabără politică”.

Totuși când reporterul alba24.ro le-a scris că mesajul din versuri este similar cu cel al temelor suveraniste, aceștia au răspuns: ”Este o piesă scrisă din frustrările și trăirile proprii, ca un îndemn de schimbare, nu de influență… aici este și părerea de rău, mesajele sunt înțelese greșit și etichetate exact cum nu ne dorim…”.

 

 

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 23 de minute

VIDEO: Cum au ajuns imagini din Alba Iulia într-un videoclip cu mesaje suveraniste făcut cu AI. Cadre dintr-un clip al Primăriei
Evenimentacum 41 de minute

Zăpada din Alba a trimis mai mulți oameni la spital: 30 de persoane au ajuns la urgențe cu traumatisme
vremea in alba meteo
Evenimentacum O oră

Vremea în Alba, în săptămâna 5-11 ianuarie. Ninsori abundente, urmate de ger. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 10 ore

Cine deszăpezește străzile din Alba Iulia? Licitația în valoare de 33 milioane de lei a fost anulată. Cum motivează Primăria
Administrațieacum o zi

VIDEO: Localnicii din Alba Iulia nemulțumiți de modul în care primăria gestionează deszăpezirea: ”Au fost luați prin surprindere”
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 5 ore

Ryanair analizează eliminarea mai multor zboruri operate spre România. Principalele destinații vizate
Economieacum 22 de ore

Bolojan anunță schimbări majore la pensii: vârsta de pensionare trebuie crescută în toate domeniile
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Evenimentacum 6 zile

Cum s-au schimbat intențiile de vot ale românilor la finalul anului 2025 față de 2024. Sondaj IRES
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 4 ore

Calendar competiții de ciclism în 2026. Concursuri de șosea și mountain bike, ciclocros, downhill și competiții dedicate copiilor
Aiudacum 2 zile

Andrei Rațiu, interviu în care vorbește despre copilăria din Alba, acordat jurnaliștilor de la Fanatik
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop 2026
Evenimentacum o zi

Horoscop Weekend 3-4 Ianuarie 2026: Primul weekend al anului 2026 vine cu energii proaspete și oportunități de reconectare
Evenimentacum 2 zile

3 ianuarie: Ziua Internațională a Somnului. Cât de important este să dormim bine
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o săptămână

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Actualitateacum o săptămână

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 41 de minute

Zăpada din Alba a trimis mai mulți oameni la spital: 30 de persoane au ajuns la urgențe cu traumatisme
Evenimentacum 3 zile

Schimbări pentru medicii de familie, în 2026. Guvernul a redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Când se întorc elevii la școală din vacanța de iarnă. Când au liber din nou, pentru vacanța de schi
Educațieacum 3 zile

Vacanța de schi 2026: Când sunt programate zilele libere pentru elevii din Alba și din țară
Mai mult din Educatie