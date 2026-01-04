VIDEO: Cum au ajuns imagini din Alba Iulia într-un videoclip cu mesaje suveraniste făcut cu AI. Cadre dintr-un clip al Primăriei

Un videoclip muzical care folosește doar imagini și videoclipuri luate de pe internet și unde vocea este generată artificial cu AI a strâns în doar o lună 84.780 de vizionări pe YouTube. În videoclip apar chiar și imagini din Alba Iulia, filmate pentru 1 Decembrie 2024. Mai exact imaginile au fost preluate de pe canalul de YouTube al Primăriei Alba Iulia și integrate în clipul realizat de Afro-Carpathic.



Videoclipul are o tentă care duce înspre discursul mișcării suveraniste din România. Este vorba despre videoclipul ”Manifest pentru România!”, iar mesajul din el poate fi ușor recunoscut fiind pe alocuri foarte simiar cu temele pe care liderii suveraniști le utilizează. Acesta a fost lansat pe data de 1 decembrie 2025.

Clipul este postat pe canalul Afro-Carpathic, care din 14 noiembrie 2025 și până în prezent a strâns 7.761.482 de vizionări, 23,8 K de abonați și 135 de videoclipuri.

În piesa, ”Manifest pentru România!” vocea generată cu ajutorul AI aduce este similară cu intonația unui pastor care își ține predica în fața enoriașilor. Pe alocuri unele inflexiuni seamnă cu vocea candidatului pro rus la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

Mesajul este simplu, sentimental si conține următoarele teme: ”România a celor care suferă pentru ea”, ”distanțarea dintre semeni”, ”tinerii care pleacă din țară pentru că nu mai au un viitor, dar ”au un dor nebun de casă”, ”țara furată de hoți cu cravate”, ”școala în care se repetă nu se mai învață”, ”România lovită, dar nu uitată”.

La ce mai simplă analiză a textului, mai toate temele folosite de liderii suveraniști precum pro rusul Călin Georgescu, extremistul George Simion, sau chiar Ana Maria Gavrilă, sunt prezente în textul melodiei generate cu AI.

Toate cadrele din video sunt luate de pe internet și montate

Am analizat mai multe cadre folosite în video.

Spre exemplu la pasajul ”e frig între oameni, fiecare trage pentru el” în care apare un bărbat ce pare că suferă și are o durere sufletească este folosit un video ”de stock”. Adică un video generalist cu un bărbat ”care arată că suferă”.

Același pasaj video l-am identificat într-un reportaj al unei televiziuni din Azerbaidjan, intitulat ”Care este cauza creșterii bolilor nervoase în Azerbaidjan?”

La fel și în cazul femeii care pe pasajul ”nimeni nu mai are timp să întrebe: ”ce faci, ești bine?” pare că tastează la un telefon, este tot un video care poate fi cumpărat de pe internet.

La o simplă căutare pe Google cu textul ”shadow of a woman on phone” se poate găsi fix video-ul care apare în videoclip.

Situația este similară și în cazul ciobanului ”român” greu încercat care alături de câinele loial își duce oile la păscut. Este o secvență care vrea să arate ancestralul poporului român, cu ciobanul care își duce viața grea în una dintre cele mai vechi meserii ale poporului român.

Însă ciobanul nu este nici roman și nici peisajul nu pare a fi din România. Este tot un video de ”stock” disponibil pe artlist.io.

Tot un pasaj care vrea să sensibilizeze este ”Avem școli unde copiii învață să repete, nu să gândească”. Pe video apare un copil într-o sală de clasă. Însă, pe un tabel din clasă apar litere chirilice.

Cadre din Alba Iulia luate de pe contul de YouTube al Primăriei

Toate cadrele din Alba Iulia, care apar în videoclipul ce a strâns 84.780 de vizionări în doar o lună sunt luate de pe canalul de YouTube al Primăriei Municipiului Alba Iulia.

Este vorba despre un videoclip filmat în 2024 și postat pe canalul de YouTube, ”Descoperă Alba Iulia”. Videoclipul este realizat de Centrul de Imagine. În videoclip apar coregrafii ansamblului Câmpul Pâinii din Vinerea, Alina și Alin Turlea, dar și ansamblul Mugurii Lomanului coordonați de Ancuța Stănuș.

Potrivit surselor alba24.ro nimeni nu și-a dat acordul pentru apărea în clipul făcut de Afro Carpathic.

Vor să își țină identitatea la secret

În afara de mesageria de pe Facebook sau Instagram nu există alte date de contact. Drept urmare reporterii alba24.ro au contactat reprezentanții proiectului pe Facebook.

Aceștia nu au vrut să se prezinte și au precizat că: ”nu ne dorim să facem încă publice, sau să divulgăm informații despre identitatea noastră”. Întrebați dacă ei sunt cei care au filmat cadrele din Alba Iulia aceștia au răspuns că nu și că video-ul este făcut dintr-o selecție de mai multe clipuri de pe internet.

Ce spun despre temele cu tentă suveranistă din versurile clipului

De asemenea întrebați dacă vocea de pe videoclip este generată cu AI, aceștia au răspuns că ”direcția creativă, mesajele, versurile, masterizarea sunt realizate integral de către noi, iar vocea și unele elemente din producția audio sunt generate de AI”.

Mai mult de atât, atunci când reporterul a precizat că versurile melodiei au teme similare cu cele folosite de liderii suveraniști aceștia au răspuns că: poziționarea lor policită este ”Neutră. Nu ne poziționăm pe niciuna din părți. Nu are nicio legătură cu politica, nu acesta este scopul nostru, exact cum am mai declarat și în alte postări, nu ne dorim niciun fel de asociere cu nicio tabără politică”.

Totuși când reporterul alba24.ro le-a scris că mesajul din versuri este similar cu cel al temelor suveraniste, aceștia au răspuns: ”Este o piesă scrisă din frustrările și trăirile proprii, ca un îndemn de schimbare, nu de influență… aici este și părerea de rău, mesajele sunt înțelese greșit și etichetate exact cum nu ne dorim…”.

