VIDEO: Cum te poate lăsa „Luis Calificatu” fără bunurile din casă. Atenționare de la Poliția Română

Mircea Ionescu, bărbatul de 87 de ani care și-a donat spitalului din oraș economiile de 10.000 de lei, adunate din pensia lui și a soției, ne primește prietenos în apartamentul aranjat după moda anilor 80, curat și aerisit, aflat la parterul unui bloc vechi din Cugir. Cu greu i-ai putea ghici vârsta, cu toate că duce în spate zeci de ani de muncă la forjă și multe greutăți.

Soția sa este bolnavă din anul 2008. De atunci, a fost internată de 36 de ori, peste tot în țară. De fiecare dată, bărbatul a fost cu ea. Așa a ajuns să cunoască bine starea spitalelor românești și a considerat că trebuie să ajute.

”Soția are 83 de ani. Cu ea m-am sfătuit să donăm acești bani. Am zis amândoi să facem ceva pentru situația prin care trece țara. Și noi am fost în spitale, știm cu este și ce nevoie de ajutor este. Am zis: cât mai trăiesc, domle… Dacă nu ajutăm acum…” spune Mircea Ionescu.

Vorbește cu greu despre donația făcută și nu spune un cuvânt în legătură cu un alt gest, pe care l-a făcut mai recent, de 1 iunie: a donat 2.000 de lei unui centru de ocrotire a copiilor, lucru pe care îl aflăm de la un reprezentant primăriei.

Vorbește însă cu drag despre Cugir, orașul care l-a adoptat în 1952. ”Fabrica asta (Uzina Mecanică n. red.) a crescut sub ochii mei. N-a fost nimic, doar câteva secții. A fost crema specialiștilor din România aici. Lucrau peste 18.000 de oameni, din Cugir și din toată zona din jur. Ne-au ajutat cehoslovacii de la Skoda. Am muncit mult și a fost greu” spune pensionarul.

A fost maistru la forjă timp de 38 de ani, dar lucrează de la 10 ani, din perioada războiului, când tatăl său era pe front, iar mama sa rămăsese acasă cu patru copii.

Îi dau lacrimile când își amintește. Lucra la o brutărie din Pitești și reușea să aducă acasă o parte din hrană, dar, dincolo de ceea ce spune, poate fi intuită o suferință adâncă: ”Lucruri pe care le-am văzut atunci, n-aș vrea să le mai văd vreodată”.

”Am trăit cu regele, cu rușii, cu comuniștii care au zis că ne dau tot și ne-au luat tot… N-am mai prins nici străjer, nici pionier. Când am fost în practică, am cunoscut Ardealul și am rămas aici, la Cugir, cu soția. Aveam 19 ani. Sunt 68 de ani de atunci”, își amintește omul.

A muncit mult la fabrică, și-a construit o casă însă a fost nevoit să o vândă în urmă cu câțiva ani pentru că nu mai putea să o întrețină. Așa a ajuns la bloc, într-un apartament cu două camere, la parter, de unde îi este mai ușor să își scoată soția pe afară. Are și un fiu, care este stabilit la Alba Iulia.

”Îl știu bine de la fabrică. Este un om care toată viața a fost modest, foarte respectat în comunitate și care a muncit mult. Dumnezeu să îi dea sănătate” spune Dumitru Giurcă, un fost coleg al acestuia, care locuiește și el în zonă.

Povestea donației a fost prezentată în cadrul proiectului ”România ajută”, derulat de G4Media în parteneriat cu Fundația Konrad Adenauer.

În acest context, Mircea Ionescu a fost premiat cu o sumă de 5.000 de lei pe care, spun apropiații săi, nu a dorit să o accepte inițial. Ulterior, s-a gândit că banii îl vor ajuta să facă și alte gesturi la momentul la care va considera că este nevoie.

G4Media.ro în parteneriat cu Fundația Konrad Adenauer a derulat în lunile aprilie și mai proiectul „România ajută”. Timp de două luni, ziarul a publicat 200 de articole despre exemple de solidaritate în vremea epidemiei.