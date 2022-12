VIDEO: Dansuri tradiționale la Pețelca în anul 1969. Purtata, haidău, învârtita și hațegana, dansate de oamenii satului

Cei 13,7 km din lotul Sibiu-Boiţa vor fi dați în circulaţie în cursul acestei săptămâni, a anunțat ministrul Transporturilor, luni seara.

Este vorba despre o inaugurare cu aproximativ şase luni mai devreme decât era termenul de finalizare, respectiv mai 2023, a precizat Grindeanu, în şedinţa Comisiilor pentru buget-finanţe reunite, pentru dezbaterea proiectului de buget de stat pe 2023.

„Pentru Sibiu – Piteşti, vă informez că, în momentul în care am venit la minister, din cele cinci loturi ale autostrăzii de la Sibiu la Piteşti erau semnate contracte pe loturile 1 şi 5. Cu vreo două săptămâni înainte de depunerea jurământului, s-a semnat contractul şi pe lotul 4, deci după plecarea fostului ministru. Noi n-aveam contracte pe loturile 2, 3 şi 4.

De 30 de ani vorbim despre traversarea Carpaţilor şi de-abia în utimul an s-au încheiat contractele pentru loturile dificile, cele muntoase, cele care traversează munţii: 2, 3 şi 4.

Pentru lotul de la Sibiu-Boiţa, termenul de finalizare este undeva în mai 2023. Toate semnalele noastre sunt că undeva în această săptămână vom da spre circulaţie, deci înainte cu aproximativ 6 luni, vom da în circulaţie lotul Sibiu – Boiţa”, a afirmat Grindeanu, potrivit Agerpres.

Anterior, șeful CNAIR, Cristian Pistol, preciza că antreprenorul și-a asumat data pentru deschiderea circulației: 15 decembrie.

Potrivit sursei citate, autostrada A1 Sibiu-Pitești (TransCarpați) ar urma să fie finalizată în 2028.

La Boița, Autostrada se conectează cu DN 7 Valea Oltului printr-un sens giratoriu cu un diametru de aproape 50 de metri, soluție de sistematizare rutieră care, cel mai probabil, va duce la formarea de cozi în zilele aglomerate.

Autostrada A1 Sibiu – Piteşti (TransCarpați) – 122 km, 5 secțiuni

Secțiunea 1: Sibiu- Boița (13,17 km); contract de 613 milioane lei, semnat cu Porr Construct (Porr – companie Austria) în aprilie 2019 (12 luni proiectare, 36 luni execuție); începere lucrări martie 2020; termen finalizare contract aprilie 2023; 27 poduri și pasaje, 27 podețe, un viaduct 414,7 m lungime, un viaduct de 651,4 m lungime, două spații de servicii, un centru de întreținere și coordonare, două noduri rutiere

Secțiunea 2: Boița – Cornetu (31,33 km); (Valea Oltului, 7 tuneluri cu lungimi cuprinse între 250 m și 1590 m, 27 de viaducte, 22 de poduri și un ecoduct lung de peste 200 de metri/Lazaret); contract de 4,25 miliarde lei fără TVA (aprox 860 milioane euro) semnat în 7 februarie 2022, cu asocierea de firme Mapa Insaat VE Ticaret A.S. – Cengiz Insaat Sanayi VE Ticaret A.S Turcia (18 luni proiectare, 50 luni execuție)

Secțiunea 3: Cornetu – Tigveni (37,4 km); contract de 5,32 miliarde lei fără TVA semnat în mai 2022 cu Asocierea Webuild SpA (Astaldi Italia) – Trancrad SRL (12 luni proiectare, 45 luni execuție); 95 de poduri şi pasaje, un tunel de 1,7 km cu două galerii independente, nod rutier Cornetu, nod rutier Văleni, ecoduct în zona localităţii Călineşti

Secțiunea 4: Tigveni – Curtea de Argeș (9,86 km); contract de 1,678 miliarde lei fără TVA semnat în noiembrie 2021 cu Porr Construct (16 luni proiectare, 44 luni execuție); în prezent în etapa de proiectare; 12 poduri, pasaje și/sau viaducte; tunel în lungime de 1.350 m

Secțiunea 5: Curtea de Argeș – Pitești (30,35 km) contract de 1,83 miliarde lei fără TVA, semnat în mai 2020 cu Astaldi SpA; începere lucrări septembrie 2021 (12 luni proiectare, 48 luni execuție); 13 poduri, 3 pasaje, un viaduct, 3 noduri rutiere (Curtea de Argeș, Mănicești, Bascov, 2 centre coordonare/întreținere Bascov și Curtea de Argeș)

Stadiul celorlalte loturi

În ceea ce priveşte lotul Piteşti – Curtea de Argeş, aici sunt necesare exproprieri suplimentare.

„Pe celelalte vorbim de exproprieri suplimentare. Nu poţi să începi o anumită lucrare dacă nu ai anumiţi paşi procedurali făcuţi. În momentul în care intri şi implementezi un proiect mai apar situaţii cum e cea pe care aţi amintit-o de exproprieri suplimentare. Despre asta este vorba pe lotul Piteşti – Curtea de Argeş.

Întrebat despre tronsoanele Tigveni – Curtea de Argeş – Piteşti, din autostrada Sibiu – Piteşti, Grindeanu a precizat:

„Pe toate aceste proiecte, parte dintre ele, au fost prinse pe POIM, vor fi fazate pe următorul program operaţional, pe POT. Şi atunci, în funcţie de cum sunt alimentate aceste conturi şi în funcţie de facturile care ne sunt trimise de cei care lucrează la aceste proiecte se decontează, fiind pe fonduri europene nerambursabile. Eu îmi doresc să meargă cât mai repede şi să fie fonduri cât mai mari”.

Drumul expres Pitești-Craiova

Pe Piteşti – Craiova (drum expres – n.r.), lucrurile merg foarte bine. S-au recepţionat anul acesta cei 40 de km din tronsonul 2, acel tronson care ocoleşte Slatina şi Balşul. La anul în mod sigur se va recepţiona – de asemenea înainte de termen – tronsonul 3. Există semnale din partea celui care se ocupă de implementare că ar fi fost posibil să se finalizeze şi tronsonul 4, dar aici las un semn de întrebare, pentru că termenul de finalizare este 2024.

În schimb, pe tronsonul 1 este o altă companie, sunt undeva la peste 50%. Au primit până acum două certificate negative pentru că ritmul nu este unul care să mă mulţumească şi să ne mulţumească. Termenul este ca undeva în două săptămâni să vină şi al treilea certificat negativ.

Eu nu sunt în postura la Ministerul Transporturilor să urmăresc rezilieri de contracte. Pe mine mă interesează în primul rând ca acele contracte, dacă au fost semnate, să poată fi duse la bun sfârşit. Dar atunci când partenerii nu se ţin de aceste contracte, aplicăm aceste rezilieri schimbând undeva în primăvară cadrul legislativ şi fiind un pic mai stricţi din acest punct de vedere, iar aceste certificate intermediare negative ajutând la o presiune, dacă pot să o numesc pozitivă, asupra companiilor de a se ţine de tot ceea ce înseamnă termene şi ceea ce au semnat, până la urmă”, a susţinut şeful de la Transporturi.

Drumul expres Pitești-Mioveni

Pe drumul expres Piteşti – Mioveni, ce va lega autostrada A1 Bucureşti – Piteşti de uzina Dacia de la Mioveni şi numeroasele companii din jurul uzinei, compania care trebuia să realizeze studiul de fezabilitate a dorit să rezilieze contractul, iar proiectul va fi preluat de Consiliul Judeţean Argeş.

„Pe Piteşti – Mioveni, a existat o licitaţie câştigată de o companie care să realizeze studiul de fezabilitate. Acea companie ne-a anunţat în urmă cu două luni că doreşte să rezilieze, şi am şi făcut acest lucru. Am semnat anul acesta 54 de protocoale prin care am descentralizat anumite lucrări mai simple către autorităţile publice locale. Unul dintre ele este acesta: am descentralizat această lucrare către Consiliul Judeţean Argeş. Sunt cei care se vor ocupa de acest proiect, ministerul plătind şi decontând tot ceea ce se întâmplă pe acest lot”, a adăugat ministrul, potrivit Agerpres.

video: Ioan Adrian Gică