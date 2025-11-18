Connect with us

Economie

Pachetul fiscal, ADOPTAT de Parlament. Ce măsuri conține legea, de la majorarea impozitelor până la noi obligații pentru firme

Publicat

acum 1 minut

Pachetul fiscal, ADOPTAT: Parlamentul a adoptat marți, 18 noiembrie, cu 253 de voturi „pentru”, pachetul fiscal care majorează impozitele pe locuințe și autoturisme și introduce noi obligații pentru firme și PFA-uri.

Proiectul, blocat inițial la Curtea Constituțională, merge acum la promulgare, după ce articolele declarate neconstituționale, cele privind testele poligraf, au fost eliminate. Noile taxe ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Votul final a fost unul categoric: 253 de parlamentari au votat „pentru”, 128 „împotrivă”, în timp ce 3 aleși nu au votat și alți 3 s-au abținut.

Singurele articole eliminate sunt cele declarate neconstituționale de Curtea Constituțională (CCR), referitoare la testele poligraf pentru angajații ANAF, ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) și ai Autorității Vamale, în timp ce avizul psihologic de integritate a fost păstrat, potrivit Digi24.

Legea face parte din cele cinci proiecte pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea la 1 septembrie 2025, transmite Europa Liberă, care a făcut și un inventar al măsurilor.

Pachetul fiscal, ADOPTAT: Ce conține legea votată marți în Parlament

1. Impozite mai mari pe locuințe și terenuri (din 2026)

  • Locuințe cu utilități: valoarea impozabilă crește de la 1.492 lei/mp → 2.677 lei/mp.
  • Locuințe fără utilități: 894 lei/mp → 1.606 lei/mp.
  • Pentru clădirile rezidențiale de peste 2,5 milioane lei, se aplică o taxă suplimentară de 0,9% pe suma care depășește acest prag.
  • Terenurile vor avea valori impozabile ajustate în funcție de destinație (cu excepții pentru mănăstiri, școli, clădiri sociale).
  • Toate evaluările vor fi realizate printr-un sistem informatic național automatizat.

2. Modificări la contribuțiile sociale

  • Se stabilește o extindere a bazei de calcul pentru contribuția la sănătate (CASS) pentru persoanele independente, până la 72 de salarii minime.

3. Măsuri pentru disciplină financiară

  • Firmele care nu au cont bancar în România sau nu depun situațiile financiare timp de 5 luni pot fi declarate inactive.
  • Firmele inactive pot fi dizolvate după un an.
  • Devine obligatoriu contractul de fideiusiune pentru eșalonările la plată.
  • Se elimină pragul de 50.000 lei pentru utilizarea POS-urilor.

4. Reguli noi pentru capitalul social și acționariat

  • Capitalul social rămâne neschimbat până la depășirea cifrei de afaceri de 400.000 lei.Dacă depășește acest prag, capitalul social minim devine 5.000 lei.
  • Pentru SRL-urile nou înființate: capital social minim de 500 lei.
  • Vânzarea părților sociale va fi permisă doar cu notificarea prealabilă a Fiscului.

5. Noi taxe: auto și ecologice

  • Impozit auto calculat în funcție de norma de poluare și capacitatea cilindrică.
  • Mașinile electrice: taxă fixă de 40 lei/an.
  • Pentru mașinile care depășesc 375.000 lei, se aplică o taxă suplimentară de 0,9% pe suma ce trece peste plafon.

6. Impozit minim pentru marile companii

  • Se menține IMCA, impozitul minim pe cifra de afaceri, pentru firmele cu venituri de peste 50 milioane euro.
  • Deducerea pentru servicii externe (proprietate intelectuală, management, consultanță) către firme afiliate este plafonată la 1% din cheltuieli.

7. Taxe în turism

Pentru închirieri în regim hotelier („short-term”), venitul net se calculează cu o cotă forfetară de 30%.
Pentru proprietăți cu peste 7 camere, activitatea devine impozitată ca activitate independentă.

8. Fiscalizarea criptomonedelor

Impozitare de 16% pe câștigurile din monede virtuale.

  • Se mențin scutiri pentru câștigurile mici.
