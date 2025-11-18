Eveniment
Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni la o lună de la numire. Administrația Prezidențială: Decizia a fost luată în termeni amiabili
Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni după o decizie de comun acord cu președintele Nicușor Dan, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. Șeful statului a fost nemulțumit de criticile lui Orban la adresa USR.
Ludovic Orban a stat la Cotroceni doar o lună și o săptămână. El fusese numit în funcție pe 6 octombrie.
Orban a fost esențial în succesul politic al lui Nicușor Dan în 2020, când, în calitate de președinte al PNL, a decis ca împreună cu USR să îl susțină pe Nicușor Dan, ca independent, la Primăria București.
Recent, orban a făcut o serie de declarații împotriva lui Drulă și a USR.
El a acuzat USR că folosește imaginea lui Nicuşor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei, spunând că asta va ajunge să îi enerveze pe simpatizanţii preşedinteului prin faptul că abuzează de imaginea lui.
Anunțul oficial al Administrației Prezidențiale:
Președintele României, Nicușor Dan, și consilierul prezidențial, Ludovic Orban, au decis de comun acord încheierea colaborării.
Decizia a fost luată în termeni amiabili. Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează success în proiectele viitoare.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
1 Comentariu
Lasă un comentariu
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.
pilu
marți, 18.11.2025 at 14:32
Hai să fim serioși, ce căuta Benny Hill la inscrierea lui Drulă ? Gulgute. Substratul este altul, legat ce urma să se întâmple și atunci s-a prevenit acest lucru.