Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni la o lună de la numire. Administrația Prezidențială: Decizia a fost luată în termeni amiabili

Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni după o decizie de comun acord cu președintele Nicușor Dan, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. Șeful statului a fost nemulțumit de criticile lui Orban la adresa USR.

Ludovic Orban a stat la Cotroceni doar o lună și o săptămână. El fusese numit în funcție pe 6 octombrie.

Orban a fost esențial în succesul politic al lui Nicușor Dan în 2020, când, în calitate de președinte al PNL, a decis ca împreună cu USR să îl susțină pe Nicușor Dan, ca independent, la Primăria București.

Recent, orban a făcut o serie de declarații împotriva lui Drulă și a USR.

El a acuzat USR că folosește imaginea lui Nicuşor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei, spunând că asta va ajunge să îi enerveze pe simpatizanţii preşedinteului prin faptul că abuzează de imaginea lui.

Anunțul oficial al Administrației Prezidențiale:

Președintele României, Nicușor Dan, și consilierul prezidențial, Ludovic Orban, au decis de comun acord încheierea colaborării.

Decizia a fost luată în termeni amiabili. Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează success în proiectele viitoare.

