România-San Marino la TV. Cine transmite ultimul meci al tricolorilor în preliminariile pentru Cupa Mondială

România-San Marino este ultimul meci al tricolorilor în preliminariile pentru Cupa Mondială. Meciul se joacă marți, 18 noiembrie, de la ora 21.45.

Meciul tricolorilor se va juca pe stadionul din Ploiești, iar biletele s-au vândut în doar două zile. De asemenea meciul va fi transmis live la TV.

Arbitrul central va fi finlandezul Mohammad Al-Emara, iar arbitri secundari, Turkka Valjakka şi Mika Lamppu. Meciul România-San Marino va fi transmis live la TV, pe postul Antena 1.

Lotul României, selectat de Mircea Lucescu

Portari: Ionuț Radu, Ștefan Târnoveanu, Marian Aioani.

Fundași: Andrei Rațiu, Bogdan Racovițan, Adrian Rus, Virgil Ghiță, Vladimir Screciu, Alexandru Chipciu, Ștefan Baiaram, Lisav Eissat.

Mijlocași: Ianis Hagi, Nicușor Bancu, Darius Olaru, David Miculescu, Florin Tănase, Dennis Man, Claudiu Petrila, Vlad Dragomir, Deian Sorescu, Răzvan Marin.

Atacanți: Louis Louis Munteanu, Daniel Bîrligea.

San Marino a mai fost învinsă de România

În luna martie, San Marino și România s-au mai întâlnit pe teren. Atunci tricolorii au jucat în deplasare. Naționala României s-a impus cu 5-1. Golurile au fost marcate de Cevoli (autogol), Mihai Popescu, Răzvan Marin (penalty), Ianis Hagi (penalty) și Denis Alibec.

