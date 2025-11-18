Majorarea impozitelor pe proprietăți, cu aproape 80%. Legea intră la dezbateri în Parlament

Legea privind majorarea impozitelor pe proprietăți, ce s-ar putea scumpi cu aproximativ 80%, intră marți în dezbatere la Parlament. Pachetul fiscal ce cuprinde taxele locale prevede măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. Discuții privind transferul de fonduri la bugetele locale au fost purtate de premierul Ilie Bolojan, cu primarii.

Majorarea impozitelor pe proprietăți

Noile reguli prevăd o majorare tranzitorie a valorilor impozabile din Codul Fiscal care ar urma să să ducă la o creștere medie a impozitelor pe locuințe de aproximativ 80%.

Din 2026, pentru locuințele cu utilități, valoarea impozabilă va crește de la 1.492 lei/mp la 2.677 lei/mp. Pentru cele fără utilități, majorarea este de la 894 lei/mp la 1.606 lei/mp.

Pentru clădirile rezidențiale de peste 2,5 milioane lei, va fi taxă suplimentară de 0,9% pentru valoarea ce depășește pragul menționat.

Terenurile vor avea valori impozabile ajustate în funcție de destinație (cu excepții pentru mănăstiri, școli, clădiri sociale).

Impozitarea autoturismelor va trece pe principiul „poluatorul plătește”, potrivit europalibera.org.

Alte modificări din lege

baza de calcul pentru contribuția la sănătate (CASS), extinsă până la 72 salarii minime pentru persoanele independente

prag de 50.000 lei eliminate la utilizarea POS

firmele fără cont bancar în România sau care nu depun situațiile financiare timp de 5 luni pot fi declarate inactive. Firmele inactive pot fi dizolvate după un an.

capital social minim de 5000 de lei pentru firmele cu cifră de afaceri peste 400.000 lei. Capital social minim de 500 de lei pentru firmele (SRL) nou-înființate

pentru închirieri în regim hotelier, venitul net se calculează cu o cotă forfetară de 30%; pentru proprietăți cu peste 7 camere, activitatea devine impozitată ca activitate independentă

impozitare de 16% pe câștigurile din monede virtuale

Declarațiile premierului

În ședința de luni cu primarii, premierul Ilie Bolojan a spus că pachetul fiscal ce cuprinde taxele locale va fi dezbătut marți de Parlament.

”(…) sper că mâine Parlamentul, în ședință comună, închide și pachetul fiscal care cuprinde taxele locale. Am convenit ca mâine, în ședință comună, să închidem acest pachet, scoțând din el articolele care au fost declarate de către Curtea Constituțională în neregulă – e vorba de cele legate de testele poligraf pentru angajații de la ANAF”, a declarat Bolojan.

Acesta a atras atenția asupra constrângerilor privind deficitul bugetar și necesitea de a reduce gap-ul de TVA.

”(…) va trebui să mai venim cu niște modificări, sper că această prevedere va face ca de anul viitor impozitele pe proprietate la persoanele fizice, la mașini, să fie majorate. Nu trebuie să trecem pe acest lucru. În toate calculele legate de deficit, aceste aspecte sunt vitale, sunt trecute acolo și nu vor putea fi evitate. De asemenea, deci trebuie să ne încasăm aceste taxe, cele ale statului principal, să ne reducem gap-ul de TVA, unde avem probleme destul de serioase”, a mai spus premierul, în ședința cu primarii.

Transferul de fonduri de la stat spre administrațiile locale

Premierul s-a referit la ”problema majoră” care va fi ”transferul de fonduri către autoritățile locale”.

”Indiferent cine va fi la guvernare România nu mai poate să transfere fondurile pe care le-a transferat până acum către administrațiile publice locale. E unul din instrumentele de a ne scădea deficitul.

De aceea, în toate datele, în toate calculele care au fost făcute, creșterea impozitului pe proprietate este calculată ca având un impact favorabil asupra deficitului național.

Adică calculul este ca sumele pe care le veți încasa în plus să nu fie în continuare transferate de la bugetul de stat sub formă de IVG poate, TVA poate, ci transferurile de la bugetul de stat să se reducă cu aceste sume contractate în plus.

Că se vor reduce 100% sau 80%, mi-e greu să spun astăzi, dar în toate calculele pe care s-au bazat deficitele României de viitor, ele sunt calculate 100%. Trebuie să vă spun asta, ca să știm de unde plecăm, stimați colegi.

Deci va fi o provocare ca anul viitor, când se vor calcula formulele de calcul pentru transferurile de sume către administrația locală, cum vom găsi o formulă în care, pe de o parte, acolo unde sunt vârfuri de încasări, unde IVG-ul pe cap de locuitor depășește o anumită valoare să existe o anumită plafonare, cum a fost și anul trecut – trebuie să discutăm deschis asta.

Deci, vârfurile munților, da, ca să discut deschis, iar acolo unde avem niște hăuri, unde veniturile pe cap de locuitor sunt foarte mici, să existe posibilități de compensare a acelor municipalități cu venituri foarte mici. Aceasta va fi o provocare importantă la aprobarea Legii bugetului”, a declarat Bolojan.

Ședință tensionată cu primarii

Ședință tensionată la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România. Premierul Ilie Bolojan le-a transmis primarilor de municipii că surplusul rezultat din majorarea taxelor locale pe proprietate ar urma să rămână, în mare măsură, la bugetul de stat.

Potrivit unor surse politice, Bolojan a mers până la a enunța scenariul în care întregul surplus ar fi reținut de stat, stârnind nemulțumirea mai multor edili de mari orașe.

Printre cei care au reacționat cel mai ferm în ședință s-a aflat primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, care, potrivit relatărilor, i-ar fi spus răspicat premierului că nu acceptă formula propusă, repetând de trei ori: „Exclus! Exclus! Exclus!”, notează Mediafax.

Împărțirea sumelor din majorarea taxelor pe proprietate

Miezul conflictului dintre Bolojan și primari îl reprezintă modul în care va fi împărțit plusul de încasări venit din noile taxe pe proprietate – imobile și autoturisme – care ar urma să crească automat de la 1 ianuarie, în baza uneia dintre legile pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

Actul normativ, întors de Curtea Constituțională din motive procedurale care nu țin de taxele locale, urmează să fie repus pe ordinea de zi a Parlamentului, după cum le-a spus premierul primarilor, exprimându-și așteptarea că va fi votat în această săptămână.

În discuțiile cu edilii, Ilie Bolojan a explicat că majorarea impozitului pe proprietate este deja contabilizată, la nivelul Ministerului de Finanțe. Premierul le-ar fi spus primarilor că, în calculele făcute pentru deficitele viitoare ale României, s-a plecat de la ipoteza în care aceste sume suplimentare sunt luate în considerare integral, iar transferurile de la bugetul central – fie că e vorba de IVG, fie de cote din TVA – se reduc corespunzător. El a admis că nu este clar dacă reducerea va fi de 100% sau, de exemplu, de 80%, dar mesajul principal a fost că „România nu mai poate să transfere către administrațiile locale sumele pe care le-a transferat până acum”.

Probleme pentru primari

Edilii de municipii se află astfel între ciocan și nicovală: pe de o parte, creșterea taxelor pe proprietate va trebui explicată cetățenilor, care se confruntă deja cu scumpiri în lanț; pe de altă parte, dacă banii nu rămân în comunitate, ci sunt compensați prin tăierea altor sume de la bugetul de stat, primăriile nu vor avea resurse suplimentare pentru investiții sau pentru acoperirea costurilor în creștere.

Bolojan a menționat totuși că, pentru municipalitățile cu venituri foarte mici pe cap de locuitor, vor fi prevăzute mecanisme de compensare, astfel încât să nu fie lăsate fără resurse de bază. Nu a oferit însă, deocamdată, detalii concrete despre aceste formule de sprijin.

