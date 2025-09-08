VIDEO: Festivitatea de deschidere a anului școlar la Seminarul Teologic din Alba Iulia

Noul an școlar a început în întreaga țară, iar la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia a avut loc o mică ceremonie de deschidere.

Anul școlar a început pentru aproape 600 de elevi, sub motto-ul școlii: „Omul deplin nu se naște, ci devine”. Alături de aceștia au fost părinții și autoritățile locale și județene.



Numărul elevilor este în continuă creștere, iar promovabilitatea unității de învățământ a fost de:

100% la Evaluarea Națională;

98,1% la Bacalaureat.

Totodată, elevii au avut peste 120 de participări la olimpiadele și concursurile școlare, concrertizate în 24 de calificări la etapele naționale ale olimpiadelor, unde au fost obținute 10 premii.

De asemenea, Seminarul Teologic din Alba Iulia acoperă toate nivelurile de învățământ preuniversitar.

Structura anului școlar 2025-2026: Intervale de cursuri

– de luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2025;

– de luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie;

– de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026, sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare;

– de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026, sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;

– de miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026;

Structura anului școlar 2025-2026. Intervale de vacanță:

– de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025;

– de sâmbătă, 20 decembrie, 2025, până miercuri, 7 ianuarie 2026;

– o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare, în perioada 9 februarie – 1 martie 2026;

– de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026;

– de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News