VIDEO: Imagini din studioul albaiulianului Marius Moga, unde irealul devine real. ”Călătoria” pe Marte la doar un click distanță

O ”plimbare” pe suprafața planetei Marte, sau chiar filmarea unui videoclip pe planeta roșie este acum posibilă grație tehnologiei de ultimă generație din studioul compozitorului albaiulian Marius Moga și a tânărului informatician Sebastian Dobrincu.

Cu un singur click, o parte din planeta Marte imaginată de o întreagă echipă de designeri este prezentă în studioul celor doi din București.

Marius Moga a prezentat, în urmă cu câteva zile, pentru Alba24.ro, tehnologia VR (realitate virtuală) prin care se pot realiza ”decoruri virtuale” ce pot fi folosite pentru producția de videoclipuri, dar și pentru producția de filme de scurt sau lung metraj.

Acum, Marius a făcut în exclusivitate pentru Alba24.ro o incursiune în studioul unde irealul devine real.

L-am găsit pe platoul de filmare din studioul ireal.com, unde Marius alături de echipă lucrează la un nou videoclip pentru o melodie a partenerului său de afaceri, mai nou și artist, Sebastian Dobrincu, alături de Ioana Ignat.

Mai exact, clasicul ”ecran verde” a fost înlocuit de un ecran LED de mari dimensiuni pe care se proiectează în timp real imagini care se mișcă odată cu camera de filmat.

Atunci când camera de filmare este mișcată spre stânga, imaginea merge spre stânga și invers, atunci când merge spre dreapta, la fel merge și imaginea.

Experiența are loc în timp real și le permite producătorilor să dezvolte întregi ”hărți” sau locații, în funcție de zona înspre care este îndreptată camera.

Ideea de colaborare dintre Marius Moga și Sebastian Dobrincu a venit odată cu pandemia de coronavirus. Aceștia și-au dat seama că au nevoie de un concept nou pentru realizarea clipurilor video, în spații restrânse și fără prezența fizică a unui grup mare de persoane.

Dar mai ales, după cum a declarat și Marius Moga pentru Alba24.ro, cei doi și-au urmărit pasiunile din copilărie: Marius a vrut să fie programator, Sebastian artist, iar când cei doi s-au întâlnit, dorințele din copilărie s-au transformat într-o idee de afacere.

”Colaborarea dintre noi doi a început când el (n.r. Sebastian Dobrincu) a venit la mine și mi-a spus că am reușit pe IT, dar visul meu era să fac muzică, iar eu i-am spus că <<să știi că și eu voiam să intru la informatică, dar ce să vezi am reușit să fiu producător>> și atunci prin startup-ul ireal.ro și ce mai vrem să construim practic ne întoarcem fiecare la ce ne place”, a declarat pentru alba24.ro Marius Moga.