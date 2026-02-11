Connect with us

Ministrul Sănătății, împotriva tăierii cu 10% în sănătate. „Contabilii din Guvern să se uite 5 minute la un pacient intubat”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și-a exprimat opoziția totală față de măsurile de austeritate care vizează sistemul medical. Acesta s-a declarat „100% împotriva” proiectului de ordonanță de urgență ce prevede reducerea cu 10% a veniturilor personalului din sănătate. Oficialul a invocat experiența sa directă din secțiile de Terapie Intensivă.

„Sunt total împotriva tăierii paușale cu 10% în sistemul de sănătate”, a declarat Alexandru Rogobete în cadrul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3. Ministrul a precizat că, deși susține introducerea criteriilor de performanță și plata în funcție de rezultate – teme pe care le-a discutat în repetate rânduri cu sindicatele – se opune categoric unei abordări exclusiv financiare care ignoră specificul sistemului medical.

Rogobete a subliniat că deciziile în sănătate nu pot fi luate doar pe baza calculelor economice, fără a lua în considerare particularitățile acestui domeniu sensibil.

Sănătatea, domeniu de siguranță națională

Oficialul a avertizat că sistemul de sănătate nu poate fi tratat ca un simplu document financiar și a atras atenția asupra riscurilor majore la care ar fi expusă populația prin astfel de măsuri drastice. „Sistemul de sănătate are anumite particularități. Este, înainte de toate, o zonă de siguranță națională”, a punctat Rogobete.

Ministrul a continuat cu un mesaj direct: „În al doilea rând, aici nu vorbim despre un Excel în care niște calcule ies frumos. Vorbim despre viața unor oameni care pot fi puși în pericol dacă nu suntem atenți la aceste nuanțe și la aceste detalii”.

Îndemnul către „contabilii Guvernului”

Alexandru Rogobete a lansat o invitație către inițiatorii măsurilor de austeritate. El i-a îndemnat să vadă cu ochii lor realitatea din spitale.

„Eu recomand contabililor din acest Guvern să stea măcar 5 minute în ușa unei secții de terapie intensivă, să se uite la un pacient intubat, în comă, pentru că doar atunci va înțelege ce înseamnă demnitatea umană”, a adăugat ministrul Sănătății, subliniind că deciziile administrative greșite în acest domeniu pot costa vieți omenești.

