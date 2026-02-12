Condițiile în care se declară inactivitatea fiscală a firmelor, ca urmare expirării mandatului administratorilor: Precizări ANAF

Condițiile în care se declară inactivitatea fiscală a firmelor, ca urmare expirării mandatului administratorilor sau a unor modificări legislative recente: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) precizează că au rămas neschimbate criteriile pentru declararea inactivității fiscale în ceea ce privește mandatul administratorilor.

Precizările oficiale de la ANAF vin în contextul apariției în spațiul public a unor informații false pe acest subiect.

ANAF nu declară contribuabili inactivi fiscal și nu transmite notificări dacă mandatul administratorilor este stabilit pentru o durată nelimitată.

Evaluarea activității fiscale a contribuabililor se realizează exclusiv pe baza criteriilor stabilite prin Codul de procedură fiscală.

Stabilirea valabilității mandatelor organelor statutare de conducere ale societăților comerciale nu intră în atribuțiile legale ale Agenției.

Aceasta și furnizarea de clarificări privind durata mandatului administratorilor, prelungirea acestuia sau modificarea actelor constitutive țin de legislația societară și intră în atribuțiile Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Conform reglementărilor existente, o firmă mai poate poate fi declarată inactivă fiscal și în următoarele situații:

încălcarea obligațiilor declarative pentru o perioadă stabilită de lege;

sustragerea de la inspecția fiscală, prin declararea unor sedii fictive sau neidentificabile;

înscrierea unor mențiuni privind inactivitatea temporară în Registrul Comerțului;

alte situații prevăzute expres de Codul de procedură fiscală.

Din 1 ianuarie 2026, firmele mai pot fi declarate inactive fiscal și dacă depășesc cu cinci luni termenul legal de depunere al situațiile financiare anuale.

Această măsură este prevăzută de modificări aduse Codului de procedură fiscală în scopul îmbunătățirii disciplinei fiscale, a transparenței financiare și a reducerii fenomenului firmelor ”fantomă”, lipsite de activitate comercială reală și folosite în scopuri frauduloase1.

Verificarea acestei situații se realizează începând cu exercițiul financiar raportat în anul 2026.

Este important de reținut că obligațiile fiscale rămân valabile chiar și în caz de inactivitate fiscală. Declararea unei firme drept inactivă fiscal nu suspendă obligațiile fiscale.

Contribuabilul are în continuare obligația declarării și plății impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale datorate și a respectării procedurilor de administrare fiscală (control fiscal, colectare etc).

De asemenea, dacă firma este plătitoare de TVA, codul de TVA se anulează la data comunicării deciziei de inactivitate, iar TVA colectată în perioada inactivității trebuie declarată și plătită, fără drept de deducere.

Inactivitatea fiscală se înscrie în cazierul fiscal al societății și al reprezentanților săi legali.

Astfel, la criteriile fiscale anterioare aplicate de ANAF pentru declararea inactivității a fost adăugată o singură regulă nouă referitoare la depășirea termenului legal pentru depunerea situațiilor financiare anuale.

Pentru clarificări referitoare la activitatea ANAF și prevederile legale incidente, atât în această speță, cât și în orice altă situație cu specific fiscal, inspectorii ANAF răspund telefonic la numărul 031.403.91.60. de luni până joi, în intervalul 8.30 - 16.30 și vineri în intervalul 8.30 - 14.00; de asemenea, inspectorii răspund și în scris prin intermediul Formularului Unic de Contact disponibil non-stop AICI.

Alte întrebări referitoare la situații, care intră în atribuțiile legale ale Oficiului Național al Registrului Comerțului pot fi direcționate către punctele de contact publicate AICI.

ANAF reafirmă importanța respectării prevederilor fiscale și subliniază determinarea instituției în combaterea evaziunii fiscale și în asigurarea echității fiscale pentru toți contribuabilii.

