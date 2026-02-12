Connect with us

Economie

Condițiile în care se declară inactivitatea fiscală a firmelor, ca urmare expirării mandatului administratorilor: Precizări ANAF

Publicat

acum 41 de secunde

Condițiile în care se declară inactivitatea fiscală a firmelor, ca urmare expirării mandatului administratorilor sau a unor modificări legislative recente: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) precizează că au rămas neschimbate criteriile pentru declararea inactivității fiscale în ceea ce privește mandatul administratorilor.

Precizările oficiale de la ANAF vin în contextul apariției în spațiul public a unor informații false pe acest subiect.

ANAF nu declară contribuabili inactivi fiscal și nu transmite notificări dacă mandatul administratorilor este stabilit pentru o durată nelimitată.

Evaluarea activității fiscale a contribuabililor se realizează exclusiv pe baza criteriilor stabilite prin Codul de procedură fiscală.

Stabilirea valabilității mandatelor organelor statutare de conducere ale societăților comerciale nu intră în atribuțiile legale ale Agenției.

Aceasta și furnizarea de clarificări privind durata mandatului administratorilor, prelungirea acestuia sau modificarea actelor constitutive țin de legislația societară și intră în atribuțiile Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Conform reglementărilor existente, o firmă mai poate poate fi declarată inactivă fiscal și în următoarele situații:

  • încălcarea obligațiilor declarative pentru o perioadă stabilită de lege;
  • sustragerea de la inspecția fiscală, prin declararea unor sedii fictive sau neidentificabile;
  • înscrierea unor mențiuni privind inactivitatea temporară în Registrul Comerțului;
  • alte situații prevăzute expres de Codul de procedură fiscală.

Din 1 ianuarie 2026, firmele mai pot fi declarate inactive fiscal și dacă depășesc cu cinci luni termenul legal de depunere al situațiile financiare anuale.

Această măsură este prevăzută de modificări aduse Codului de procedură fiscală în scopul îmbunătățirii disciplinei fiscale, a transparenței financiare și a reducerii fenomenului firmelor ”fantomă”, lipsite de activitate comercială reală și folosite în scopuri frauduloase1.

Verificarea acestei situații se realizează începând cu exercițiul financiar raportat în anul 2026.

Este important de reținut că obligațiile fiscale rămân valabile chiar și în caz de inactivitate fiscală. Declararea unei firme drept inactivă fiscal nu suspendă obligațiile fiscale.

Contribuabilul are în continuare obligația declarării și plății impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale datorate și a respectării procedurilor de administrare fiscală (control fiscal, colectare etc).

De asemenea, dacă firma este plătitoare de TVA, codul de TVA se anulează la data comunicării deciziei de inactivitate, iar TVA colectată în perioada inactivității trebuie declarată și plătită, fără drept de deducere.

Inactivitatea fiscală se înscrie în cazierul fiscal al societății și al reprezentanților săi legali.

Astfel, la criteriile fiscale anterioare aplicate de ANAF pentru declararea inactivității a fost adăugată o singură regulă nouă referitoare la depășirea termenului legal pentru depunerea situațiilor financiare anuale.

Pentru clarificări referitoare la activitatea ANAF și prevederile legale incidente, atât în această speță, cât și în orice altă situație cu specific fiscal, inspectorii ANAF răspund telefonic la numărul 031.403.91.60. de luni până joi, în intervalul 8.30 - 16.30 și vineri în intervalul 8.30 - 14.00; de asemenea, inspectorii răspund și în scris prin intermediul Formularului Unic de Contact disponibil non-stop AICI.

Alte întrebări referitoare la situații, care intră în atribuțiile legale ale Oficiului Național al Registrului Comerțului pot fi direcționate către punctele de contact publicate AICI.

ANAF reafirmă importanța respectării prevederilor fiscale și subliniază determinarea instituției în combaterea evaziunii fiscale și în asigurarea echității fiscale pentru toți contribuabilii.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 41 de secunde

Condițiile în care se declară inactivitatea fiscală a firmelor, ca urmare expirării mandatului administratorilor: Precizări ANAF
Evenimentacum 16 minute

România a primit 16,7 miliarde de euro prin programul SAFE. Pe ce vor fi cheltuiți banii pentru reînarmare
mancare, revelion, craciun, mancare de revelion, masa
Evenimentacum 38 de minute

Câte puncte gastronomice locale sunt în județul Alba și în ce zone sunt cele mai multe. Oferta culinară crește de la an la an
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum o săptămână

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

ASTĂZI: Grevă de avertisment în peste 1.500 de primării Alba și din ţară. Premierul Bolojan, întâlnire cu primarii la Parlament
Administrațieacum 2 zile

Angajări la stat: posturi vacante la instituții publice din județul Alba în luna februarie 2026. Condiții, calendar concursuri
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 41 de secunde

Condițiile în care se declară inactivitatea fiscală a firmelor, ca urmare expirării mandatului administratorilor: Precizări ANAF
Actualitateacum 16 ore

Recalcularea pensiilor: Peste 1.800 de petiții, înregistrate la Avocatul Poporului
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Bolojan: absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România cel puțin câțiva ani
Evenimentacum 2 zile

Bolojan: dacă nu se reduc cheltuielile, vor fi mai puține comune. Ce spune premierul despre investițiile la sate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Concurs de agilitate pentru câini la Alba Iulia. Ce probe vor avea de trecut și când are loc competiția sportivă
Evenimentacum 4 zile

Rezultate EXTRAORDINARE ale sportivilor veterani din Alba, la Campionatul Național de atletism în sală Masters. Medaliile obținute
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 19 ore

Târg de antichități și obiecte rare, în Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia, fără manele și mici. Ce este interzis la vânzare
Cât sunt de dispuși românii să dea bani pe cadouri Valentine's Day
Evenimentacum o zi

Cât sunt de dispuși românii să dea bani pe cadouri de Valentine's Day și Dragobete: Studiu legat de bugetul alocat
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 14 ore

Avertisment DNSC: Emailuri false trimise în numele OSIM cer plăți urgente și amenință cu pierderea mărcilor înregistrate
Evenimentacum 4 zile

De ce trebuie să dezactivezi WI-FI-ul și Bluetooth-ul de pe mobil, când pleci de acasă. Aceste funcții par inofensive, dar nu sunt
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

spital dr. Holhos Alba Iulia
Evenimentacum 4 ore

Ziua porților deschise: Spitalul Dr. Holhoș din Alba Iulia devine funcțional
Evenimentacum o zi

Ministrul Sănătății, împotriva tăierii cu 10% în sănătate. „Contabilii din Guvern să se uite 5 minute la un pacient intubat”
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 15 ore

FOTO: Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia au discutat cu polițiștii despre consecințele alegerilor greșite
Actualitateacum 17 ore

EduMetrix, platformă digitală de evaluare instituțională a școlii, lansată de Asociația pentru Valori în Educație
Mai mult din Educatie