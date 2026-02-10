Bolojan: dacă nu se reduc cheltuielile, vor fi mai puține comune. Ce spune premierul despre investițiile la sate

Premierul Ilie Bolojan le-a spus, marți, primarilor, că dacă nu se vor reduce cheltuielile se poate ajunge la situația în care să fie desființate comune.

Acesta s-a referit și la banii de investiții în mediul rural. Șeful Guvernului a menționat că trebuie finalizate investițiile aflate în stadii avansate, capacitatea de a deschide noi proiecte fiind scăzută.

Premierul a explicat, la începutul Adunării Generale a Asociației Comunelor din România, de ce ese necesară eficientizarea administrației publice locale, în opinia sa.

“Cred că anul trecut și anul acesta vor fi niște ani determinanți pentru administrația publică locală, pentru că avem două posibilități:

să dovedim cu toții - și aici nu e o problemă a unui premier, ci a întregii administrații - că, în actualele structuri, putem fi mai performanți, mai eficienți și putem funcționa cu cheltuieli mai mici;

sau, dacă nu vom reuși acest lucru, este doar o problemă de timp, până în 2028, până după alegerile care vor veni, când se va ajunge, într-o formă sau alta, la o reformă a administrației, ceea ce va însemna reducerea numărului de comune, fuziuni și așa mai departe.

Deci, ori lucrăm împreună să facem administrația mai eficientă în actualele cadre, ori este doar o problemă de timp până vom ajunge acolo”, a spus premierul, citat de Agerpres.

Bolojan: 80% din sumele folosite de administrația locală sunt din bugetul de stat

Bolojan a subliniat că știe “cât de dificil este să gestionezi problemele” unei comunități cu resurse reduse. A menționat că România se confruntă cu un deficit bugetar “foarte mare”, pe care Guvernul s-a angajat să îl corecteze.

“Capacitatea guvernelor de a crește transferurile către autoritățile locale este foarte scăzută, indiferent cine este premier și indiferent ce coaliție vom avea în România în anii următori. Asta pentru că suntem în situația în care, dacă facem niște comparații cu administrațiile din celelalte țări ale UE, trebuie să înțelegem că avem niște indicatori care, pentru orice om rațional, ar trebui să ne pună pe gânduri.

În România, majoritatea sumelor pe care le folosește administrația locală provin din transferuri de la bugetul de stat. Este vorba de aproximativ 80%, față de ceea ce se întâmplă în UE, unde media este de aproximativ 50%”, a afirmat premierul.

Ilie Bolojan a mai declarat că, potrivit mediei la nivelul Uniunii Europene, cheltuielile cu salarizarea sunt acoperite din veniturile obținute prin taxele locale. În schimb, în România, veniturile din taxele locale acoperă doar un sfert din cheltuielile cu salarizarea.

Bolojan: capacitatea de a deschide noi proiecte de investiții, foarte scăzută

Premierul Ilie Bolojan a făcut precizări și despre investițiile de la nivelul comunelor.

“Trebuie să vorbim foarte corect și deschis cu dumneavoastră - capacitatea de a deschide noi investiții este foarte scăzută. V-aș da niște cifre rotunjite ca să înțelegeți despre ce este vorba. La CNI avem cred că 1.200 de investiții începute, al căror cuantum general este de 12,5 miliarde, dau cifre aproximative, dar noi alocăm 2,5 miliarde pe an. Deci, presupunând că n-am mai deschide nicio investiție, ne trebuie 5 ani să le terminăm pe cele care sunt începute”, a explicat Bolojan.

Potrivit acestuia, este “lipsit de orice logică” să se deschidă noi șantiere, în condițiile în care există 1.200 de investiții începute.

“Va trebui să ne concentrăm, așa cum am discutat și am convenit, să finalizăm investițiile care sunt în stadii avansate, pentru că altfel se degradează, costă prin ajustări mult mai mult decât ceea ce trebuie și, deci, orice s-ar spune, în afară de a semna contractele pe Programul “Anghel Saligny” pentru cei care, din diferite motive, nu le-au semnat până acum și de a începe de anul viitor, capacitatea noastră de a începe noi investiții este foarte scăzută (...) și nu are rost, cred eu, să creăm niște așteptări care nu pot fi onorate, pentru că v-am duce în eroare”, le-a mai transmis prim-ministrul primarilor.

