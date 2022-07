FOTO-VIDEO: INCENDIU la Sohodol. O anexă gospodărească, cuprinsă de flăcări. Pompierii au intervenit cu două autospeciale

Peste 180 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) sunt puse la dispoziția medicilor de familie pentru investiții în cabinete medicale.

Potrivit reprezentanților Consiliului Județean Alba, 41 de medici de familie sau asocieri de cabinete medicale de medicină primară din județ, incluşi pe lista preselectată, vor avea posibilitatea de a realiza investiții în renovarea și dotarea cu echipamente medicale și mobilier (ex: electrocardiograf digital, ecograf portabil, echipamente IT, monitor funcții vitale: frecvență cardiacă, tensiune arterială non-invazivă, pulsoximetrie, temperatură, spirometru digital etc).

Consiliul Judeţean Alba a organizat, în cadrul parteneriatului cu DSP Alba, CAS Alba şi Asociaţia ”Asclepios” a Medicilor de Familie / Medicină Generală Alba si Societatea Nationala a MF/MG Filiala Alba, o întâlnire având ca subiect informarea medicilor de familie din judeţul Alba privind accesarea fondurilor destinate dotării și reabilitării cabinetelor medicilor de familie prin PNRR, apel lansat PILONUL V, COMPONENTA 12 SANATATE, investiția specifică I1.1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești.

Activități / acțiuni eligibile

Se pot finanța proiecte care conțin doar „Componenta de echipamente” sau ambele componente – „Componenta de echipamente” şi „Componenta renovare”.

În acest sens:

„Componenta echipamente” presupune selectarea dintr-o listă de echipamente a pozițiilor care prezintă interes și pentru care medicul de familie deține competențe (dacă e cazul, ex Atestate de studii complementare /adeverință care atestă faptul că este în curs de finalizare a cursurilor pentru ultrasonografie) cu o valoare estimată de aproximativ 45.000 de euro fără TVA;

„Componenta renovare” sub forma unui grant financiar la dispoziția beneficiarului în valoare de maxim 15.000 de euro fără TVA.

Data deschiderii platformei pentru depunere dosare de finanțare este 4 august, ora 10:00.

Link apel de proiect: AICI

sursa, foto: Consiliul Județean Alba