VIDEO: La un pas de accident. Derapaj surprins în trafic de o cameră de bord, la Lunca Târnavei. Un autoturism s-a rotit pe asfalt

O nouă țeapă a ajuns la Alba Iulia, dar și în județ: produse sosite prin curier, pe care nu le-ai comandat.

Au pățit mai mulți locuitori ai județului Alba, care au primit acasă căști ieftine, pentru care au plătit 69.90 de lei.

Povestea funcționează simplu: oamenii primesc acasă un colet pe care nu l-au comandat.

Majoritatea îl acceptă, considerând că este posibil să-l fi comandat un alt membru al familiei, mai ales că este perioada în care sosesc bunurile întârziate cumpărate de ”black friday”.

Coletele au o valoare relativ mică, pentru a nu atrage atenția, dar bunurile pe care le conțin sunt de fapt produse ieftine, care sunt departe de valoarea plătită.

Colet nesolicitat, primit de o familie din Alba Iulia

O familie din Alba Iulia a primit miercuri un colet prin DPD.

”Am crezut că l-a comandat băiatul nostru, care nu era cu noi, așa că l-am acceptat. Am plătit 69,90 de lei. După ce am vorbit cu el și am aflat că nu a comandat nimic” a spus M.B. din Alba Iulia.

Coletul, care conținea o pereche de căști fără valoare (care se pot cumpăra din magazinele chinezești din oraș cu 10 lei), avea drept expeditor firma Daxton Mobil Invest SRL.

Firma nu are website de pe care se presupune că ar fi comandat familia din Alba Iulia și nici date de contact, lucru constatat de ei la o simplă căutare în google.

Asta exclude și posibilitatea ca altcineva să fi comandat în numele lor.

Mai mult, apare ca fiind înființată în data de 6 octombrie 2022, iar adresa de la Ministerul Finanțelor este alta decât cea de pe colet.

Cazul familiei din Alba Iulia nu este singular. O altă familie, dintr-o comună din apropiere a primit un colet similar.

Valoarea coletelor, de 69,90 de lei, este destul de mică, astfel încât oamenii să ezite în a face plângere la Poliție, preferând mai degrabă să își asume ”achiziția”.

Rămâne întrebarea legată de modul în care firma care a trimis coletul a obținut datele personale ale păgubiților.

Asta în condițiile în care, în mod ciudat, pe colet era numele soției, iar numărul de telefon era al soțului, exact ca în cazul altor tranzacții legitime pe care le-au efectuat.

Oamenii spun că vor solicita DPD blocarea plății și că vor depune o plângere la Poliție.