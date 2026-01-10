Connect with us

VIDEO: Lucrări în măruntaiele pământului, la Autostrada Sibiu - Pitești. Operațiuni spectaculoase de dinamitare în Tunelul Robești

Lucrări în măruntaiele pământului, la Autostrada Sibiu - Pitești: Lucrările pe secțiunea montană a investiției continuă iar săpăturile în versant nu sunt împiedicate de vreme, a precizat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

”Autostrada Sibiu-Pitești (A1): continuă lucrările pe secțiunea montană, încă din primele zile ale acestui an!

În ciuda condițiilor meteo nefavorabile, lucrările pe Secțiunea 2 (Boița-Cornetu) a autostrăzii Sibiu-Pitești continuă fără întrerupere.

Strategia noastră de execuție pune accent pe punctele critice unde tehnologia permite avansul constant, indiferent de anotimp, cu respectarea normelor tehnice de calitate”, a scris Pistol, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.

La tunelul Robești (900 m) lucrările avansează, s-au excavat deja 240 de metri în galeria dreaptă și 200 de metri în cea stângă.

”Am solicitat constructorului turc Mapa-Cengiz menținerea mobilizării, care acum a ajuns la peste 70 de muncitori și 40 de utilaje.

Săpăturile în versant nu sunt împiedicate de vremea de afară, ceea ce permite continuarea lucrărilor în siguranță”, a menționat Cristian Pistol.

În prezent, se pregătesc operațiunile pentru dinamitarea la capătul dinspre Sibiu al tunelului Robești.

Fluxul de materiale este asigurat prin producția în fabrica de la Sibiu a grinzilor de beton și a confecțiilor metalice.

Pentru viaductul Boița, lucrările la tablierul metalic continuă, utilizând peste 4.000 de tone de metal din necesarul total de 40.000 de tone pentru acest contract.

”Stadiul fizic a depășit 8% pe întreaga secțiune de 31,33 km. Monitorizăm permanent șantierul pentru a ne asigura că ritmul de lucru nu afectează calitatea execuției.

Această investiție de 4,25 miliarde lei (fără TVA) este finanțată prin Programul Transport (PT) 2021-2027, iar noi ne asigurăm că lucrările executate sunt verificate și decontate cu celeritate. Obiectivul nostru rămâne clar: conectarea Portului Constanța cu frontiera vestică a României printr-o autostradă modernă”, a subliniat șeful CNAIR.

