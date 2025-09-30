Connect with us

VIDEO: Mai mulți oameni de cultură ai județului au fost premiați de Consiliul Județean Alba. Cine sunt laureații

acum O oră

Mai mulți oameni de cultură din Alba au primit din partea Consiliului Județean Alba, marți 30 septembrie, distincții pentru cariera pe care au avut-o până în prezent. 

Printre cei premiați au fost directorul Muzeului Național de Istorie din Alba, Gabriel Rustoiu, teologul George Remete și rectorul Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Daniel Breaz.

De asemenea, organizatorii i-au premiat și pe profesorul Romi Adam, istoricul Gheorghe Anghel și cântăreața de muzică populară Leontina Fărcaș.

Directorul muzeului din Alba Iulia, Gabriel Rustoiu, a primit o diplomă aniversară la 55 de ani de viață și pentru bogata carieră profesională, Laudatio a fost rostit de Aurel Rustoiu, cercetător științific la Academia Română, filiala Cluj-Napoca, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei.

Teologul George Remete a primit titlul onorific de „Ambasador Cultural al județului Alba” pentru reușita de a fi membru corespondent al Academiei Române. Laudatio a fost rostit de purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei din Alba Iulia, Oliviu Botoi.

Rectorul Universității din Alba Iulia, Daniel Breaz, a primit o diploma pentru întreaga activitate din carieră. Laudatio a fost rostit de Adrian Petroșel, rectorul interimar al Universității „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca.

 

