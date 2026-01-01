VIDEO: Mesaj inedit transmis de pompierii de la ISU Alba cetățenilor din județ, de Anul Nou

Pompierii militari din cadrul ISU Alba s-au mobilizat de Anul Nou și au transmis un mesaj inedit cetățenilor din județ.

Echipajele aflate la datorie în noaptea dintre ani la unitățile din județ au ținut să le transmită cetățenilor că indiferent de provocările pe care le poate aduce anul 2026, salvatorii vor fi acolo, pregătiți să intervină cu profesionalism și devotament.

„Noi, salvatorii din județul Alba, suntem la datorie și vă dorim tuturor un An Nou - 2026 cu sănătate, liniște, împliniri și în siguranță. Indiferent de provocări, puteți conta pe NOI — vom fi mereu pregătiți să intervenim, cu aceeași dăruire și curaj”

