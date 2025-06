VIDEO: Misterele arheologiei explicate de arheologa din Alba Iulia, Anca Timofan, în cartea ”Apulum, Descoperă orașul de sub oraș”

Când vine vorba despre arheologie, arheologi și vestigii scoase la suprafață, prima dată gândul ne duce la ficțiunea din filmele cu Indiana Jones, sau Lara Croft. În realitate, vorbim despre un domeniu vast și destul de greu de înțeles pentru publicul larg.

Arheologii tind să vorbească în limbaj științific și să explice un fapt realtiv simplu prin prisma muncii lor și a studiilor. Iar asta duce la un blocaj între arheologie și publicul larg. Alba Iulia este un sit arheologic la aproape orice pas. Are la propriu un oraș sub un oraș: anticul castru roman Apulum.

Anca Timofan, arheologă în cadrul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, a reușit să ”spargă” blocajul dintre arheologi și publicul larg. Cum? A scris o carte, o carte despre arheologie și castrul roman Apulum, pe limbajul tuturor.

Vorbim despre cartea ”Apulum. Descoperă orașul de sub oraș”, o poveste care te poartă prin lumea romană și mai ales prim lumea romană din castrul roman Apulum sau ”orașul de sub oraș”. Mai exact, anticul oraș de sub Alba Iulia.

Într-un limbaj simplu, pe înțelesul tuturor Anca Timofan a reușit să explice viața romană prin prisma descoperirilor arheologice pe care le-au făcut arheologii orașului de-a lungul timpului.

”A fost un demers de ieșire din bulă, practic, exact ce ai zis tu, pentru că limbajul nostru este unul tehnic, uneori greu de înțeles, noi avem studiile noastre, articolele care circulă în breaslă, dar arheologia nu este doar pentru specialiști. Este pentru toți oamenii, este o resursă publică și am considerat că e foarte important să dăm arheologia oamenilor.

Cartea se numește Apulum, Descoperă orașul de sub oraș, pentru că Apulum chiar este orașul de sub Alba Iulia. Dacă ar fi să găsim niște motive pentru a-i face curioși pe cititori, sunt multe”, a declarat Anca Timofan.

Zece motive pentru care trebuie să ai cartea în bibliotecă

Cartea te poartă prin lumea romană, pas cu pas, de la viața romanilor într-o provincie cucerită de imperiu și până la zei, zeițe și religie. Am provocat-o pe Anca Timofan să ne ofere zece motive pentru care cartea pe care a scris-o nu trebuie să lipsească din biblioteca personală.

Apulum, explicat pe înțelesul tuturor

Te ajută să înțelegi mai bine orașul Alba Iulia și locurile pe lângă care poate treci zilnic și vei afla despre vestigiile romane din oraș. Ce era clădirea aceea? Ce rost aveau pietrele așezate astfel?

Cartea îți explică totul pe înțelesul tău. Apulum a fost cel mai mare centru urban și unul dintre cele mai importante din Dacia romană. Și totuși, prea puțini oameni din oraș îi cunosc adevărata poveste.

Volumul vă invită să explorați poveștile orașului roman prin intermediul descoperirilor arheologice, unele chiar recente, precum cele desfășurate pe locul fostei tipografii Altip.

Bogată în ilustrații

Este o carte bogat ilustrată, ușor de înțeles și captivantă. Limbajul este clar, prietenos, accesibil tuturor și te invită să descoperi fără să te plictisești sau să te pierzi în explicații complicate.

Vezi fotografii din săpături, imagini spectaculoase cu piese arheologice, reconstituiri digitale și ilustrații artistice.

Practic transpune rezultatele cercetărilor arheologice într-o formă relevantă și captivantă pentru publicul larg, făcându-le ușor de înțeles.

Sunt prezente și personajele-ghid, o bufniță și o cârtiță, care te vor însoți la fiecare cu informații interesante prin scurte rubrici de tip „Știați că…?”.

Viața reală a romanilor

Vei pătrunde în viața reală a romanilor: cum arătau casele lor, cum funcționau băile publice, ce mâncau, cum construiau. Citind despre Apulum, realizăm că oamenii de acum două mii de ani aveau preocupări, emoții și nevoi surprinzător de similare cu ale noastre.

Își creșteau familiile, construiau case, mergeau la băi publice, își celebrau zeii și își trăiau bucuriile și temerile în moduri foarte apropiate de cele ale lumii moderne.

Tehnologiile romanilor precursoarele celor moderne

Pentru că vei descoperi cât de avansați erau romanii și cât de multe dintre tehnologiile lor sunt precursoarele celor moderne. Apeductele, drumurile pavate, sistemele de încălzire prin pardoseală (cum au fost cele descoperite pe locul fostei tipografii „Altip”).

Tehnicile și materialele de construcție sunt doar câteva exemple care te vor surprinde. Lectura acestei cărți îți arată că ceea ce considerăm astăzi „modern” are adesea rădăcini antice.

Descoperi munca din spatele unei piese de muzeu

Pentru că vei descoperi ce înseamnă cu adevărat munca unui arheolog, dar și a restauratorilor, conservatorilor și a specialiștilor din alte domenii precum arheobotanica și arheozoologia.

Îți arată cum arheologii reconstruiesc orașe întregi din obiecte mici și ziduri aparent fără sens și câtă muncă și câtă răbdare se ascund în spatele fiecărei descoperiri.

Ce este arheologia preventivă

Pentru că îți explică de ce arheologia preventivă este vitală pentru protejarea patrimoniului arheologic, dar și pentru dezvoltarea orașului.

Iar ceea ce salvăm înainte de construcții moderne este esențial pentru păstrarea istoriei. Cei care vor să construiască în zona sitului trebuie să știe ce s-ar putea descopri și care este importanța arheologică.

Patrimoniul este protejat prin lege

Pentru ca publicul să înțeleagă de ce situl roman Apulum este protejat prin lege, fiind unul de interes național prioritar. Cartea explică, prin context, că patrimoniul e protejat legal. Când cunoști povestea unui sit arheologic, nu mai poți rămâne indiferent față de vestigiile degradate sau distrugerile arheologice.

Ceea ce înțelegem, învățăm să prețuim.

Potențial uriaș pentru turism

Pentru că că vei descoperi cât de mult ar putea câștiga comunitatea locală prin valorificarea turistică a sitului Apulum. Turismul cultural bine gândit aduce beneficii reale și poate transforma orașul într-un punct de atracție major.

Vei vedea bogăția arheologică uriașă pe care Apulum încă o ascunde. Este un oraș roman vast, cu potențial turistic și educațional care abia a început să fie pus în valoare, dar nu destul. Sunt necesare proiecte serioase de valorificare turistică și culturală a sitului arheologic.

O carte dedicată (și) autorităților locale

Pentru că vei înțelege cât de important este ca autoritățile locale să protejeze și să gestioneze corect patrimonial arheologic de la Apulum. Fără sprijinul autorităților locale, fără un plan bine pus la punct și fără o gestionare responsabilă, vestigiile Apulumului riscă să se degradeze sau să fie ignorate.

Este nevoie de politici locale clare și aplicate, care să susțină protejarea patrimoniului nu doar teoretic, ci prin acțiuni concrete.

Asta înseamnă bugete alocate pentru conservare, programe educaționale pentru comunitate și măsuri ferme pentru prevenirea deteriorării sau distrugerii vestigiilor.

Apulum în UNESCO

Pentru că afli de ce Apulum a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, ce îl face special și care este valoarea lui universală excepțională, un motiv de mândrie pentru comunitatea locală.

Un motiv în plus se adresează turiștilor străini: fiecare capitol are un rezumat în limba engleză, iar toate imaginile sunt explicate bilingv. Cartea devine astfel accesibilă și pentru vizitatorii care vor să descopere Apulum din alte colțuri ale lumii.

