VIDEO Moși Crăciuni pe două roți: Doi motocicliști din Blaj, vestitorii sărbătorilor de iarnă. Au împărțit bomboane copiilor

Doi motocicliști din Blaj, Alin și Tian, au devenit pentru o zi vestitorii sărbătorilor de iarnă. Aceștia s-au îmbracat în Moș Crăciun și s-au urcat pe motoare.

Cei doi s-au plimbat pe străzile din oraș îmbrăcați în Moși Crăciuni, călare pe motoare.

S-au fotografiat cu cei mici și le-au împărțit bomboane. Prin gestul lor aceștia au încercat să arate și o altă imagine a motocicliștilor, a explicat Alin pentru alba24.ro.



Am avut o activitate destul de interesantă astăzi prin care am încercat să promovăm viața moto chiar dacă este sezonul rece. Am stârnit zâmbete și am împărțit bomboane.

Oamenii au fost plăcuți surprinși și bucuroși. Încercăm ca în anul 2024 să ne implicăm în mult mai multe proiecte sociale pentru a arata oamenilor că nu suntem donatori de organe și nici teribiliști pe două roți.

Să învățăm să nu mai judece aparențele și dincolo de fețele sculptate în piatră și tatuaje, dincolo de vesta de piele pot să găsească oameni cu adevărat extraordinari” a spus unul dintre cei doi moși, Alin Stan.

