VIDEO: O femeie de 90 de ani, din Marea Britanie, prima persoană din lume vaccinată anti-COVID cu serul produs de Pfizer

Președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat legea în care se afla și amendamentul prin care locuitorii din Câmpeni, Abrud, Zlatna, Baia de Arieș și alte 17 comune se pot pensiona mai repede fără penalități.

Amendamentul a a fost propus de Florin Roman, deputatul PNL de Alba. Mai exact cei care pot beneficia de legea nou promulgată sunt cetățenii care au locuit cel puțin 30 de ani în zone afectate de poluare.

Lista localităților în care se reduce vârsta de pensionare

Lista localităților: Orașele Câmpeni, Baia de Aries, Zlatna și Abrud și 17 comune: Rimetea, Livezile, Sălciua, Poșaga, Ponor, Mogoș, Meteș, Almașu Mare, Ciuruleasa, Bucium, Sohodol, Bistra, Lupșa, Roșia Montană, Întregalde, Ramet, Ocoliș.

” Închei mandatul de deputat, așa cum l-am început, la munca de dimineața până seara, fără să lipsesc de la serviciu. Una din ultimele modificari legislative este poate și una dintre cele mai importante pentru județul Alba: în 4 orașe și 17 comune, oamenii se vor putea pensiona mai repede cu doi ani, fără penalități, dacă au locuit cel puțin 30 de ani, in zonele afectate de poluare.

Am introdus în legea inițială și Ocolișul, la solicitarea primarului Alin Jucan. Apoi i-am convins pe colegii deputați să calculăm raza de aplicare la 8 km de limita administrativ-teritorială și nu de centrul localității, cum era inițial. Am solicitat ANCPI calcularea acestei raze de 8 km, și prin urmare sub incidența legii, intră orașele Câmpeni, Baia de Aries, Zlatna și Abrud și 17 comune. Acestea sunt: Rimetea, Livezile, Sălciua, Poșaga, Ponor, Mogoș, Meteș, Almașu Mare, Ciuruleasa, Bucium, Sohodol, Bistra, Lupsa, Roșia Montană, Intregalde, Râmeț”, a transmis Florin Roman într-un comunicat de presă.

Ce trebuie sa știe cei care solicită pensionarea anticipată, fără penalități, din aceste localitati

După publicarea în Monitorul Oficial, cetățeanul trebuie să se adreseze primăriei care îi eliberează adeverința prin care face dovada domiciliului. Cu adeverința respectivă se adresează apoi Casei de Pensii Alba, unde solicită în scris, aplicarea legii, pentru cei care îndeplinesc condițiile de pensionare.

” Am reușit în acest mandat, ca după 16 ani cugirenii să nu se mai adreseze instantelor de judecată pentru recunoașterea grupelor. Am eliminat discriminările între militarii angajați și cei profesioniști. Am eliminat termenul de 3 ani de prescriptie, pentru pensionarii cărora li s-au calculat greșit pensiile.

Nici un pensionar nu mai poate fi văduvit de ceea ce i se cuvine! Este modul în care îmi arăt respectul pentru vârstnici, ca și părinții și bunicii mei. Dumnezeu sa vă ajute și să ne ajute, să ne bucurăm de o viața lunga și liniștită”, a mai specificat Florin Roman.