VIDEO: Performanță în polo la Alba Iulia. Cine este Amalia Novăcean, sportivă desemnată cea mai bună jucătoare a Campionatului U15

Din apele bazinului din Alba Iulia iese la suprafață o speranță a sportului cu mingea pe apă: Amalia Novăcean. Tânăra sportivă a fost desemnată cea mai bună jucătoare a Campionatului Național de Polo Feminin U 15.

Mai mult de atât, a fost și cea mai bună marcatoare din cadrul turnelului, iar alături de colegele sale s-a clasat la sfârșitul competiției pe treapa secundă a podiumului.

Am fost să aflăm de la Amalia ce planuri are pe viitor și cum vede ea evoluția sportivă. Am întâlnit-o în locul în care se simte cel mai bine, la bazinul din Alba Iulia.

Amalia are 15 ani și este născută în 18 iulie 2007. A început să joace polo în cadrul CSM Unirea Alba Iulia la vârsta de 10 ani, iar de atunci a devenit una dintre cele mai importante membre ale lotului echipei conduse de Dorin Pocol.

Datorită performanțelor, Amalia a devenit căpitanul echipei de fete Under 15. Sportiva se împarte între antrenamente și viața de liceu, fiind elevă în clasa a IX-a la Liceul ”Alexandru Domșa” din Alba Iulia.

Ca orice sportiv, își dorește să facă performanță, are vise și idealuri.

”Aș vrea să joc la europene, la mondiale dacă se poate, la Jocurile Olimpice”, a declarat Amalia zâmbind.

La competițiile oficiale la care a participat alături de echipă, Amalia se mândrește cu obținerea a 5 distincții remarcabile:

Cea mai bună marcatoare a Campionatului Național de Polo U15, ediția 2021-2022

Cea mai bună marcatoare a Cupei Regelui, competiție desfășurată în perioada 7-9 octombrie 2022

Cea mai bună jucătoare a Campionatului Internațional desfășurat în Turcia, în perioada 2-4 decembrie 2022

Cea mai bună marcatoare a Campionatului Național de Polo U15, ediția 2022-2023

Cea mai bună jucătoare a Campionatului Național de Polo U15, ediția 2022-2023

Pe lângă premiile individuale, tânăra sportivă a mai obținut și 5 clasări pe podium alături de CSM Unirea Alba Iulia la campionatele naționale la care au participat în ultimii 5 ani (3 medalii de argint și 2 de bronz).

Forma excelentă a Amaliei Novăcean a fost remarcată și la nivel național, astfel aceasta a fost convocată de către Cristian Ispir, selecționerul Echipei Naționale de Polo Feminin U17, pentru efectuarea unui stagiu de pregătire centralizată, premergător Campionatului European de Polo U17 care va avea loc în perioada 29 iunie – 5 aprilie, în Turcia.

Alături de Amalia, alte trei colege ale sale de la echipa de club au mai fost convocate la acest stagiu de pregătire: Dorofeea Vârtosu, Sara Mihai și Alesia Daian.

Pe parcursul aventurii sale de până acum, Amalia s-a antrenat sub comanda celor doi antrenori ai secției de polo din cadrul CSM Unirea Alba Iulia, frații Dorin și Ovidiu Pocol.

„Toate fetele din echipa de U15 merită felicitate pentru cea mai recentă performanță. Amalia este căpitanul echipei și ne mândrim cu ea. Este deja obișnuită cu titlul de golgheter, întrucât l-a mai câștigat în repetate rânduri.

Porțile clubului sunt deschise pentru toți copiii din oraș și sperăm ca grupele noastre să devină din ce în ce mai numeroase”, a declarat antrenorul Amaliei, Dorin Pocol, pentru alba24.ro.

