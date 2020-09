VIDEO: Persoanele cu febră sau cu simptome respiratorii au acces prioritizat în secțiile de votare. REGULI și MĂSURI OBLIGATORII

Sunt Beniamin Todosiu și sunt un om nou în politică. Sunt un om ca și TINE care s-a sătura de promisiuni neonorate și de politicienii care își amintesc de oameni doar în campania electorală. Sunt un tânăr antreprenor. Am o afacere crescută sănătos, am o familie frumoasă și NU AM nevoie de o funcție publică pentru bani sau beneficii.

Mi-am asumat să candidez la alegerile locale, alături de colegii mei din USR – PLUS, pentru că vreau să schimb în bine comunitatea în care trăiesc.

Alegerile locale sunt despre OAMENI. Sunt, în primul rând, despre viața oamenilor din comunitatea ta, despre greutățile și problemele lor și despre străzile lor uitate de administrația locală. Alegerile locale sunt despre copiii care învață în școli și grădinițe nemodernizate, despre satele uitate parcă în Evul Mediu, despre sărăcie, deznădejde și lipsa speranței într-un viitor mai bun. Am curajul să vorbesc despre toate acestea pentru că sunt imaginea realității din jurul nostru.

Am 33 de ani și vreau ca băiețelul meu să crească într-o România cu adevărat NORMALĂ, nu o Românie a penalilor în funcții publice sau în care există hoție în instituțiile publice.

Vreau educație de calitate, vreau dezvoltare economică, vreau să oprim depopularea gravă din zona rurală a județului Alba.

Vreau viziune, transparență, cheltuirea corectă a banilor publici și respect pentru tine, CETĂȚEANUL.

Da! Sunt un om nou în politică și am decis să mă implic pentru că m-am săturat de promisiunile nerespectate ale politicienilor tradiționali. Acești politicieni sunt cei care au mințit și au furat România în ultimii 30 de ani. E o Românie amanetată de ei, o Românie cuprinsă de ciuma politică, indiferent că este roșie sau galbenă. E România incompetenței, pilelor, risipei banului public și în care cetățeanul e tratat cu dispreț.

E timpul să spunem STOP! Ajunge!

E timpul să alegem oameni care au viziunea pentru viitor.

Mesajul meu este simplu: aveți încredere în oamenii din USR-PLUS, oameni obișnuiți ca voi, care au avut curajul să facă pasul spre politică.

Haideți la vot duminică! Votați cu inima curată și cu gândul la strada pe care locuiți. E locul cel mai important din România pentru că, în următorii patru ani, acolo veți trăi și acolo vă veți crește copiii. E dreptul vostru să fie curată și modernizată, iar primarul să vă viteze frecvent, nu doar în campania electorală.

Haideți la VOT în 27 septembrie și aveți încredere în echipa USR-PLUS! Sunt oameni ca VOI, hotărâți să schimbe Alba în BINE!

#oameni_ca_tine

Acest articol a fost comandat de Partidul Uniunea Salvați România – Organizația Județeană Alba, parte a alianței electorale “Alianța USR PLUS”,

Cod mandatar financiar: 21200251

Executat de SC INDEPENDENT SRL – portal: https://alba24.ro