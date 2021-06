VIDEO: Plimbare virtuală pe principalele străzi din Alba Iulia. Cum va arăta orașul după mega-proiectele de mobilitate urbană

Organizatorii festivalurilor UNTOLD și Neversea continuă tradiția și în acest an și lansează astăzi campania ,,BAC DE 10”.

De mai bine de 7 ani, această campanile susține performanța în educație prin intenția de a motiva sute de mii de tineri absolvenți din România.

”În acest an, atât de special, în care ne revenim la o viață normală, după un an de provocări, Campania inițiată de organizatorii UNTOLD și Neversea își dorește să-i ambiționeze și mai tare pe absolvenți, pregătindu-le la edițiile din acest an unele dintre cele mai mari nume de artiști internaționali, dar și momente unice”, transmit organizatorii.

Ajunsă la cea de-a șaptea ediție, campania „BAC DE 10”oferă tuturor absolvenților de liceu, care iau nota 10 la examenul de Bacalaureat, acces gratuit la edițiile UNTOLD și Neversea din acest an.

În plus, toți tinerii care promovează examenul de Bacalaureat, inclusiv la sesiunea de toamnă din acest an, vor primi câte un voucher valoric care va putea fi folosit la achiziționarea abonamentelor pentru edițiile UNTOLD și NEVERSEA din 2021, după cum urmează:

la UNTOLD un voucher valoric de 10 euro

la Neversea un voucher valoric de 20 de euro

Edy Chereji, director de comunicare UNTOLD și Neversea: ”După vestea foarte bună că în acest an vom organiza festivalul UNTOLD, astăzi vine și vestea bună că lansăm această campanie care are deja o tradiție și care ambiționează în fiecare an sute de mii de tineri într-un moment foarte important din viețile lor. Așadar, toți absolvenții care au luat nota 10 la examenul de bacalaureat în 2021 vor avea acces gratuit la UNTOLD și Neversea”.

Pe lângă accesul gratuit la ambele festivaluri, toți absolvenții de 10 vor primi și un voucher de 500 de lei la o rețea de supermarketuri.

Toți absolvenții care doresc să participe la campanie trebuie să acceseze link-ul http://untold.com/bacde10 sau http://neversea.com/bacde10 pentru a completa formularul care îi va înscrie în campanie.

Acest formular va deveni valabil din momentul afișării rezultatelor.

La ediția din acest an a festivalurilor UNTOLD și Neversea vor avea acces gratuit și absolvenții care au luat nota 10 la examenul de bacalaureat în 2020.