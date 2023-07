VIDEO: Principele Nicolae, la Radio Alba24: „România este casa mea”. Despre sondajul privind reciclarea deșeurilor în Alba Iulia

Principele Nicolae se află în aceste zile în municipiul Alba Iulia, unde desfășoară, prin Asociația Principele Nicolae, un sondaj legat de reciclarea deșeurilor. Acesta a vorbit despre proiect la emisiunea „Versiune și adevăr”, cu Emil Pojar, la Radio Alba24.

„Acest proiect durează trei luni. Am început acum două săptămâni. Am patru echipe pe teren, care stau în zone rezidențiale, zone de blocuri și facem un chestionar, un sondaj. Îl întrebăm pe fiecare cetățean care duce PET-uri sau poate sticle la tomberoane pentru reciclare și încercăm să înțelegem care sunt problemele, ce părere are cetățeanul despre reciclare, le transmitem mai departe și încercăm să înțelegem comportamentul cetățenilor (…)

Este greu să găsim oameni. Am încercat să caut voluntari dar am optat să angajez mai mulți oameni. Sunt tineri, sunt interesați și putem să zicem că până la un anumit punct au și o pasiune pentru mediu și o lume mai bună și frumoasă.

Am opt persoane pe teren, patru echipe de două persoane și cu ei desfășurăm acest proiect”, a spus Principele Nicolae.

Tinerii care vor să devină voluntari în cadrul proiectului pot lua legătura cu reprezentanții Asociației Principele Nicolae pe Facebook, Instagram sau e-mail la contact@asociatiaprincipelenicolae.ro.

Potrivit acestuia, ideea sondajului nu este educarea cetățenilor ci conștientizarea. „După ce avem rezultatele și datele putem să analizăm și să vedem care sunt pașii următori”, a mai spus acesta.

Acesta speră ca la finalul sondajului să poată fi transmis un mesaj, respectiv care sunt probleme cetățenilor și ce ar fi bine să fie schimbat.

„Foarte mulți au zis că o amendă ar fi benefică. Poate supravegherea video ar fi un ajutor. Unii au zis că poate Poliția Locală. Ca un prim pas, învățăm, încet încet, cum au făcut alții în alte țări”, a mai spus Principele Nicolae.

Încotro se îndreaptă România?

„Am întâlnit foarte mulți elevi care sunt interesați în dezvoltarea țării. Cum putem să facem, cum putem să dezvoltăm? Trebuie să plec în străinătate, trebuie să rămân?

Avem tot felul de discuții, folosesc ca exemplu poate pe Regina Maria, pe Carol I, chiar pe bunicul meu, experiența mea personală și încerc să transmit, să încurajez, să inspir.

Am văzut o generație acum în care trebuie avem încredere, putem să avem încredere și cred că viitorul este mai bun, mai stabil. Dar noi, adulții, trebuie să investim aici”, a transmis Principele Nicolae.

„Depinde de noi toți dacă vrem o schimbare”

„Nu știm ce este în viitor. Depinde de noi toți dacă vrem o schimbare. Indiferent cine ar fi șeful Casei Regale, eu sau copiii mei, sau poate vărul meu, asta nu contează. Contează ce viitor avem.

Vrem un viitor cu cineva care ține cu țara, investește în țară, cu suflet și nu numai. Sau vrem o altă direcție, poate o direcție în care am început acum 30 de ani. Depinde de popor. Dacă poporul nu este în spatele instituției să zic așa, e mai greu”, a explicat Principele Nicolae.

„România este casa mea”

„Aici mă simt acasă, aici am familia mea, am copiii aici. Prieteni români, soția româncă.

Nu prea am foarte mult timp de hobby-uri, de timp liber, așa e când ai doi copii mici. Aștept să crească copiii și pot să am mai mult timp, să fac drumeții sau să plec cu bicicleta puțin. Așa e când ai doi copii mici sub trei ani, dar asta e o bucurie.

Aici m-am simțit bine. Am simțit că am fost primit cu căldură, dar cel mai important este că am simțit că aici e acasă.

În Anglia, unde am copilărit niciodată nu am simțit că a fost acasă acolo. Foarte ciudat, pentru că am petrecut atât de mulți ani acolo, dar niciodată nu am simțit că acolo este locul meu, că este locul unde să rămân cu familia mea”, a mai spus Principele Nicolae.

