VIDEO: Problemele din traficul rutier din Alba Iulia. Explicațiile primarului Pleșa: Când ar urma să fie conectate semafoarele

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a făcut o serie de precizări după problemele apărute în trafic, la intrarea în oraș. Este vorba despre coloana de sute de mașini care s-a format marți, 17 septembrie și care se întindea din zona magazinului Ambient și până la Colegiul Alexandru Domșa.

Problemele au apărut după ce două semafoare au fost pornite, în zona unității de învățământ. La o oră în care zona este inters circulată, undeva în jurul orei 16.00, coloana de mașini a început să se formeze la intrarea în oraș.

În scurt timp, sute de mașini au format o coloana infernală, iar șoferii au fost nevoiți să stea zeci de minute în trafic. Primarul Gabriel Pleșa a făcut o serie de precizări.

Acesta a spus că semafoarele cu pricina au fost pornite la solicitarea părinților elevilor care frecventează unitățile de învățământ din zonă și care traversează străzile.

De asemenea Gabriel Pleșa a mai declarat că cele două semafoare nu sunt conectate la sistemul de management al traficului. Este vorba despre sistemul care ar urma să analizeze traficul dintr-o zonă și în funcție de numărul de mașini să opereze în timp real semafoarele.

Ce spune primarul Pleșa și ce soluții au găsit reprezentanții Primăriei Alba Iulia

”La solicitarea părinților copiiilor care merg la unităților școlare din Ampoi I, II și III. Mă rog ei solicitau să pornească semafoarele ca să fie protejați copiii și pietonii când vor traversa strada, pentru că a început școala și pe undeva, pe bună dreptate, deși marcajele sunt destul de evidente.

Am pornit ieri și am văzut semnalarea dumneavoastră, a presei, că în jurul orei 15.00, 16.00 ar fi fost probleme și s-a stat câteva zeci de minute în trafic. Am rugat de dimineață poliția locală să monitorizeze dacă se va întâmpla tot atunci acest lucru.

Vom reduce timpii de așteptare a mașinilor și vom vedea cum funcționează. Dacă cumva lucrurile nu sunt în regulă pur și simplu vom opri unul sau două din semafoarele respective, până la pornirea sistemului de management al traficului”, a declarat Gabriel Pleșa.

Când ar putea fi conectate semafoarele la sistemul de management al traficului

Toate semafoarele vor fi conectate la sistemul de control al traficului abia după ce vor fi recepționate toate tronsoanele de pe loturile de mobilitate. Două dintre tronsoane au fost recepționate la începutul săptămânii în curs, altele două vor fi recepționate spre sfâștitul lunii septembrie, iar ultimul ar urma să fie gata undeva în luna octombrie.

”În ultimele zile am recepționat două tronsoane, practic din cinci tronsoane din cele cinci loturi de mobilitate sunt recepționate trei. Cred că săptămâna viitoare vom mai recepționa și celelalte două, mai puțin partea de la Cimitirul Municipal și de la Cimitirul Eorilor, care probabil se va termina într-o lună, aceea dublare a conductei.

În momentul în care am recepționat toate traseele, ultima recepție se va face pe centrul de management al traficului și atunci abia vom da drumul la semafoarele care vor fi contectate prin acest soft și care le va coordona”, a declarat primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News