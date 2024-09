VIDEO Banda exclusivă pentru autobuze pe Bulevardul Ferdinand I din Alba Iulia. Primarul Pleșa anunță ce mașini vor mai avea acces

Reprezentanții Primăriei Alba Iulia anunță că de luni, 23 septembrie, pe Bulevardul Ferdinand, între Prefectură și Gară, va fi activată banda dedicată autobuzelor.

Va fi vorba despre două benzi pentru autobuze: Una pe sensul către gară, și alta pe sensul opus Gară- Prefectură. Benzile de autobuz vor mai putea folosite și de către taximetriși.

Cei care fac transport alternativ, adică Bolt și Uber, nu vor avea voie să circule pe benzile autobuzelor, a precizat primarul Gabriel Pleșa. Reporterii alba24.ro au discutat cu primarul Gabriel Pleșa despre activarea benzilor exclusive pentru autobuz, dar și cu cei care vor fi afectați de interzicerea parcărilor pe carosabil.

Vedeți ce a declarat fiecare parte în video-ul de mai jos.

Locuitorii și cei cu afaceri în zonă nu vor mai avea voie să parcheze pe carosabil

Polițiștii locali au pus miercuri, 18 septembrie, la fiecare mașină pe care au găsit-o parcată pe Strada Ferdinand, un anunț prin care aceștia erau avertizați că nu vor mai avea voie să parcheze pe carosabil chiar din această zi.

Afectați de acestă decizie vor fi cei care au afaceri în zonă. Mai exact, cliențiii nu vor mai putea parca în fața magazinelor.

Gabriel Pleșa, despre interzicerea parcărilor din data de 18 septembrie

”Eu am văzut m-am și mirat, eu am sunat imediat la Poliția Locală, am refăcut acea informare. Abia ieri am recepționat acel tronson (n.r. 17 septembrie), nu puteam de astăzi (n.r. 18 septembrie) să interzicem.

În schimb în comisia de mobilitate s-a hotărât să dăm drumul și la traseul de la Gară spre Prefectură și la autobuze. Atunci sigur că acea bandă nu va fi ocupată”, a declarat Gabriel Pleșa.

Bandă dedicată exclusiv autobuzelor. Ce soluție are primăria pentru comerciați

”Începând de luni, 23 septembrie, nu se va mai parca pe partea dreaptă cum mergi spre gară și se va da drumul și în sens invers autobuzelor. Rămânând ca banda din dreapta cum mergem de la Prefectură spre gară să rămână tot așa liberă până la intrarea în vigoare a managementului de trafic.

Pentru interesul comercianților, este un HCL mai vechi, o să în el modificăm puțin. Vor avea două ore, una dimineața și una după masă, de aprovizonare. Dar aprovizionarea nu se va face staționând pe banda autobuzului, ci îi vom lăsa să urce pe carosabil cu avariile pornite și să își descarce marfa”, a mai precizat primarul orașului.

Ce spune despre o înțelegere tacită între Primărie și IPJ Alba

În interiorul primăriei există o serie de discuții cu privire la o posibilă înțelegere tacită între instituție și IPJ Alba. Mai exact ca primăria să se înțeleagă cu reprezentanții poliției referitor la șoferii care sunt prinși pe banda de autobuz.

Mai multe voci au susținut că primăria ar vrea să se ajungă la o înțelegere cu polițiaca șoferii depistați în trafic pe banda de autobuz să nu fie amendați de polițiștii rutieri.

”Nu pot confirma acest lucru. Eu nu am avut nici discuție cu conducerea IPJ Alba. Acum știți, întodeauna sunt tot felul de povești. Dacă va fi cazul eu voi acționa instituțional, dar nu nu am avut o astfel de discuție”, a comentat Gabriel Pleșa pe acest subiect.

Bolt și Uber nu vor avea voie pe banda de autobuz

De asemenea, primarul Gabriel Pleșa a declarat că pe banda dedicată autobuzelor vor avea și șoferii de taxi, care plătesc tarifele de domeniu public.

Asta înseamnă că cei care fac transport alternativ, firme precum Bolt și Uber, nu vor avea voie să circule sau să parcheze pe benzile dedicate autobuzelor.

