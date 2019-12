VIDEO Proiectul „Sănătate pentru toți”: Cum se vede Centrul Maria Beatrice din Alba Iulia, la televiziunea RAI 3 Verona, Italia

La Centrul Maria Beatrice din Alba Iulia ajung în fiecare săptămână aproximativ 50 de copii de vârste diferite și alți 35 din țară. Acestora, în ultimul an, li s-au adăugat 92 de copii prin proiectul „Salute per Tutti” (Sănătate pentru toți), un program de terapie relizat cu ajutorul organizației veroneze „Medici per la Pace”. Programul pentru sănătatea copiilor a fost prezentat recent, într-un reportaj realizat de televiziunea RAI 3.

În cadrul proiectului au avut loc sesiuni neuro-motorii de reabilitare, screening pentru copii născuți înainte de termen și seminarii cu părinții pentru a învăța cum să mănânce copilul sănătos și formări pentru studenți, totul gratuit pentru părinții care și-au adus copiii la tratament.

133 de copii din Alba Iulia au beneficiat de servicii medicale gratuite:

92 sesiuni de recuperare medicală, de câte o lună;

24 evaluări funcționale a copilului născut prematur;

17 intervenții dentare prin inhalosedare;

Potrivit lui Sebastian Onac, cel care a pus bazele Centrului „Maria Beatrice”, în cadrul proiectului „Salute per Tutti” au mai fost susținute 12 seminarii de hrănire și nutriție totalizând un număr de 142 părinți și 82 de copii, 4 sesiuni de mentorat pentru un număr de 50 de studenți la kinetoterapie și motricitate specială și 37 de studenți de la terapie ocupațională, din cadrul Universității „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia.

Proiectului „Salute per Tutti” a reprezentat un program pentru sănătatea copiilor din Alba Iulia, finanțat de către Grupul Intesa Sanpaolo, Milano, prin Asociația Italiană „Medici per la Pace”, Verona, în parteneriat cu Primăria Alba Iulia și Centrul Maria Beatrice, Alba Iulia.

Vizita de monitorizare pentru finalul de proiect a fost realizată de o delegație compusă din:

Dr. Fabrizio Abrescia, President of Association „Medici per la Pace”, Verona;

Nicola Dal Sasso, Co-ordonator and Project Manager, „Medici per la Pace”, Verona;

Damiano și Mateo, reporter și cameraman televiziunea RAI UNO, Italia;

Sara Cariati, reporter WEB TV Intesa Sanpaolo, Milano;

Raluca Barbu, reprezentant Intesa Sanpaolo, București;

Cristina Boc, Coordonator și Proiect Manager, Primăria Alba Iulia.

Echipa de proiect Maria Beatrice, Alba Iulia:

Iulia Onac – Coordonator parteneriate internaționale – coordonator proiect din partea Centrului Maria Beatrice;

Laura Ignat – economist – Întocmire rapoarte financiare;

Cristina Popa – consilier statistician – Verificare corelare date și documente;

Ramona Boian – referent/planificare;

Oana Rîza – asistent medical;

Diana Stoia Dudaș – medic Specialist recuperare, medicină fizică și balneologie;

Mihaela Decean – kinetoterapeut – Verificare conținuturi documente de specialitate;

Elena Lazăr – kinetoterapeut principal – Verificare conținuturi documente de specialitate;

Alin Podar – Asist. Univ. Drd. Kinet. Vojta – Verificare conținuturi documente de specialitate;

Alina Ciurpan – kinetoterapeut – Verificare conținuturi documente de specialitate;

Ștefania Bibolar – terapeut ocupațional-psihoterapeut – Verificare conținuturi documente de specialitate.

