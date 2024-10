VIDEO: Radu Sîrbu, cugireanul care face Kürtőskalács la New York, vizitat de Edsta, influencerul român care a lucrat cu Lady Gaga

VIDEO: Radu Sîrbu, cugireanul care face Kürtőskalács la New York, a fost vizitat la standul său din Queens Market de Edsta, un influencer foarte cunoscut în SUA, inițiatorul mărcii ”Make America more Romanian”.

Eduard Florin Ilie, sau Edsta, este născut în România, locuiește în Los Angeles și New York și a devenit foarte popular pe Youtube și Instagram. Este și actor, și regizor.

Printre altele, tânărul a lucrat cu Lady Gaga pentru spectacolul ei din Las Vegas și a făcut parte din două campanii Versace cu Donatella Versace și Anne Hathaway.

El a fost în vizită la Radu Sîrbu, iar filmarea realizată de el a fost postată și pe contul Ambasadei României din SUA.

”Știați că există un desert transilvănean în New York City? Este un desert iubit de români, numit Kürtőskalács.

Îl găsiți în fiecare sâmbătă la Queens Night Market. Realizat de TwisterCake Bakery Kürtőskalács este specific maghiarilor din Transilvania, România, fiind popular atât în Ungaria, cât și în România.

Prima rețetă scrisă apare într-o carte de bucate manuscris datată în 1784” au scris reprezentanți Ambasadei.

Seară de seară, Radu Sîrbu face spectacol culinar la cea mai importantă piață de mâncare tradițională, în Queens Night Market, unde reprezintă România și Ungaria.

Acolo face Kürtöskalács sub brandul Twister Cake și își vrăjește clienții nu doar cu produsul său extraordinar din punct de vedere vizual, ci și cu prezența sa și cu explicațiile pe care le oferă.

Anul trecut, Radu Sîrbu a venit la Alba24, unde a povestit despre viața lui în SUA.

VIDEO: Radu Sîrbu, cugireanul de la New York. Cum a ajuns un român să fie cel mai bun producător de kürtös kalács din SUA

”Am început ca o pasiune pe care o am de la bunica mea, în 2010 și mi-am comandat un cuptor făcut la comandă în SUA… Am început cu festivaluri românești și ungurești, de două trei ori pe an și până la urmă s-au adunat mai multe evenimente și din 2015 fac asta în mod regulat” spune Radu Sîrbu.

Deși mulți au încercat să îl copieze, n-au reușit, astfel încât Radu a reușit să rămână fără concurență.

”Pot să spun că nu am concurență. Nu este nimeni în New York care să facă kürtös kalács, eu sunt singurul” a adăugat Radu.

