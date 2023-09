VIDEO: Radu Sîrbu, cugireanul de la New York. Cum a ajuns un român să fie cel mai bun producător de kürtös kalács din SUA

Cum își faci o afacere de succes în America, de la zero, cum se vede de peste ocean evoluția României și cum te simți ca român atunci când te cheamă Ambasada Ungariei de la Washington să faci kürtös kalács la un eveniment, sunt câteva dintre subiectele abordate la Alba24 împreună cu Radu Sîrbu, cugireanul care a reușit să construiască o afacere de succes la New York.

A venit pentru câteva zile ”acasă” la Cugir, cu familia, pentru a-și vedea rudele și prietenii și cu acest prilej a acceptat o discuție cu reporterii Alba24.ro

Relaxat și sigur pe el, Radu Sîrbu îți dă senzația că ar fi reușit oriunde s-ar fi apucat de ceva. Doar că succesul său a venit la New York și, spune un celebru cântec, dacă reușești acolo, poți reuși oriunde.

Seară de seară, Radu Sîrbu face spectacol culinar la cea mai importantă piață de mâncare tradițională, în Queens Night Market, unde reprezintă România și Ungaria.

Acolo face kürtös kalács sub brandul Twister Cake și își vrăjește clienții nu doar cu produsul său extraordinar din punct de vedere vizual, ci și cu prezența sa și cu explicațiile pe care le oferă.

Concret, Radu a învățat în SUA că pe lângă un produs bun, mai ai nevoie de un ingredient: puțin show.

Povestea produsului tradițional din Transilvania, forma și gustul lui i-au convins pe americani să îi viziteze standul seară de seară, cu sutele.

Are clienții care vin în fiecare weekend, mereu cu alți prieteni, pentru a-i pune să încerce desertul din Ardeal.

Prețurile la care vinde diferă în funcție de eveniment. La piața de noapte din New York există un preț maximal de 6 dolari.

La evenimentele românești și ungurești, unde face ceva diferit, produsul costă 10 dolari.

Iar el s-a adaptat la piață: a mai adăugat diferite ingrediente cum ar fi înghețata și bomboanele și l-a denumit Twister Cake. Evident, și-a creat și un logo, pe care și l-a tatuat și pe mână.

”Am început ca o pasiune pe care o am de la bunica mea, în 2010 și mi-am comandat un cuptor făcut la comandă în SUA… Am început cu festivaluri românești și ungurești, de două trei ori pe an și până la urmă s-au adunat mai multe evenimente și din 2015 fac asta în mod regulat” spune Radu Sîrbu.

Deși mulți au încercat să îl copieze, n-au reușit, astfel încât Radu a reușit să rămână fără concurență.

”Pot să spun că nu am concurență. Nu este nimeni în New York care să facă kürtös kalács, eu sunt singurul” a adăugat Radu.

Spune că din cauza produsului i se întâmplă de multe ori să i se vorbească în maghiară, pentru că oamenii presupun că este ungur. Dar, spune el, precizează de fiecare dată că este ”român, din Cugir, Alba”.

În prezent are 8 angajați, toți americani, care lucrează pentru un emigrant român.

În toamnă participă la un eveniment mare la Washington, unde a fost invitat de Ambasada Ungariei să facă kürtös kalács.

”Nu vreau să supăr pe nimeni, dar se pare că și-au dat seama că sunt cel mai bun la ora actuală” a mai spus Radu.

