VIDEO: Război în Ucraina, ziua 19. Noi negocieri, violențele continuă. Bloc bombardat la Kiev, oameni uciși

Ucraina a intrat în a 19-a zi de invazie din partea Rusiei. O nouă rundă de negocieri între cele două părți va avea loc luni.



Cu toate acestea, violențele de intensifică. Continuă bombardamentele în mai multe locații din Ucraina.

Rusia ar fi cerut Chinei ajutor militar și sprijin în vederea eludării sancțiunilor, potrivit oficialilor americani, însă Ambasada Chinei la Washington nu a confirmat.

În Ucraina, continuă exodul refugiaților: circa 2,7 de oameni au părăsit țara, potrivit ONU.

Forțele navale ruse ar fi blocat comerțul maritim al Ucrainei, controlând coasta Mării Negre.

Atac asupra fabricii de avioane Antonov, la 10 km de centrul capitalei Kiev

The Antonov aviation industry plant in #Kyiv is on fire.

Serviciile de urgență s-au deplasat la locul exploziei.

Imagini și din orașul Snihurivka (regiunea Mikolayv). Case distruse de bombardamente. Autoritățile locale spun că erau oameni prinși sub dărâmături.

#Ukrainian media show the aftermath of the morning shelling of the town of #Snihurivka (#Mykolaiv region).

Local authorities report that there are people under the rubble.

