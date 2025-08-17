Șofer de autocamion din Zlatna, prins băut la volan, la Șard. Ce alcoolemie avea

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit sâmbătă seară, un autocamion condus de un bărbat în vârstă de 55 de ani, din Zlatna.

Autocamionul se deplasa pe DN 74, pe raza localității Șard. Imediat după ce a fost oprit, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,71 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

El a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Foto: Arhivă

