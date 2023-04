VIDEO REPORTAJ: Nea Luca, antrenorul multor generații de tineri la Alba Iulia. La 89 de ani încă îi inițiază pe cei mici în fotbal

Undeva în cartierul Cetate al municipiului Alba Iulia locuiește cel mai în vârstă antrenor de fotbal din județul Alba, omul care a văzut cum pășesc pe iarba terenului zeci de generații.

În timp ce ne apropiam de blocul în care locuiește, îl vedem pe nea Luca cum privea nerăbdător, alături de soția sa, de la etajul trei spre strada pe care mergeam.

Când ne zărește, ridică mâna în semn de salut și ne face semn să urcăm.

Intrăm în locuința acestuia, iar în sufragerie nea Luca își aranjase întreaga colecție de fanioane. De asemenea, numeroase cupe, trofee și medalii stăteau la loc de cinste într-o vitrină.

Înconjurat de fanioane, diplome, poze, medalii și trofee, nea Luca povestește cu emoție în glas unde a lovit mingea pentru primele dăți: „Sunt născut în Alba Iulia și am crescut în cartierul Lipoveni. Pe pășunea de la marginea cartierului am început să ne jucăm fotbal.”

”Fotbalul în mod organizat l-am început la 12 ani, atunci când câțiva foști jucători din oraș au înființat o echipă de juniori.”

În 1959, la numai 25 de ani, Iosif Luca era forțat să renunțe la cariera de fotbalist din cauza unor probleme cardiace, așadar acesta ia decizia de a pregăti echipe de copii și juniori, iar astfel începea frumoasa sa poveste în viața de antrenor.

Proiectul de suflet al lui ‘nea Luca este clubul Rival Alba Iulia, echipă care a luat naștere în 1998, și a cărei activitate s-a concentrat integral asupra formării de fotbaliști.

Mii de copii s-au antrenat sub atenta observație a veteranului Luca în cei 64 de ani în care acesta și-a dedicat viața micilor fotbaliști.

Printre fotbaliștii care au trecut pe la Rival Alba Iulia se numără și nume precum:

Mircea Oprea

Călin Cristea

Andrei Zăgrean

Ioan Stan

Timp de două decenii, an de an, echipele antrenate de nea Luca au participat la turneul „Dana Cup” din Danemarca, oferind experiențe de neuitat micilor sportivi. Antrenorul povestește despre una dintre pățaniile din timpul unei deplasări spre Danemarca:

„Într-un an ni s-a stricat microbuzul pe drum, eram prin Germania. Un echipaj de poliție s-a oprit lângă noi și le-am cerut indicații, cum să ajungem la un service auto și cât ne-ar costa reparația. Polițiștii ne-au spus că ne-ar costa undeva la 1.000 de mărci, bani pe care nu îi aveam. De unde să fi avut atâția bani, întreabă nea Luca pe un ton jovial.

Așa că am reparat singur compresorul microbuzului, și ce să vezi, a funcționat. Așa am reușit să ajungem la destinație, apoi ne-am și întors acasă.”

La finalul ediției din 2009 a „Dana Cup”, Rival Alba Iulia ieșea în evidență pe lângă celelalte 1200 de echipe participante, câștigând trofeul „Fair Play Boys” pentru comportamentul sportiv de care elevii veteranului au dat dovadă. O cupă mare, aurie, stă pe o măsuță de cafea din sufrageria antrenorului.

„Am primit și un steag mare, din partea UEFA pe care scria RESPECT. Am simțit o bucurie de nedescris”, mai povestește acesta.

Din 1994 până în 2015, ‘nea Luca a lipsit la o singură ediție a „Dana Cup”, cea din 2014 deoarece în anul respectiv a suferit o operație pe cord deschis. Cu toate astea, FC Rival Alba Iulia a mers la turneu, lotul fiind coordonat în acea deplasare de către Andrei Zăgrean, fost elev al antrenorului Iosif Luca.

O strânsă relație de prietenie a legat ‘nea Luca și cu câțiva oameni din orașul german Arnsberg, oraș înfrățit cu municipiul Alba Iulia, prin intermediul cărora acesta a reușit să obțină microbuzul pe care și acum îl folosește echipa FC Rival Alba Iulia, și chiar a făcut câteva vizite în Germania, mergând și la Leverkusen.

În perioada respectivă, marele fotbalist român Ionuț Lupescu juca pentru renumita echipă Bayer Leverkusen. Astfel, albaiulianul Iosif Luca s-a întâlnit cu celebrul Lupescu, care i-a și dăruit un fanion al echipei Bayer Leverkusen, fanion care încă face parte din colecția veteranului.

Copiii antrenați de nea Luca i-au adus acestuia numeroase bucurii, astfel încât acesta are o vitrină plină de trofee obținute de grupele de juniori pe care le-a antrenat pe parcursul timpului.

Iosif Luca este și va rămâne una dintre personalitățile marcante ale fotbalului albaiulian, fiind un om îndrăgit de întreaga comunitate de suporteri ai sportului rege din oraș. De asemenea, toți copiii care au trecut pe la echipele antrenate de acesta își amintesc cu plăcere și admirație despre bătrânul antrenor care i-a purtat cu atâta înțelepciune prin tainele fotbalului.

Acesta încă antrenează o grupă de juniori U17 și tot el întreține în totalitate baza sportivă a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, acolo unde echipa Rival Alba Iulia își desfășoară antrenamentele.

În 15 mai 2019, Iosif Luca a primit din partea fostului primar, Mircea Hava, titlul de „Cetățean de Onoare” al municipiului Alba Iulia pentru întreaga sa activitate în fotbalul albaiulian.

Un video reportaj de Tudor Itu și Daniel Bloss.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News