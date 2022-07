VIDEO: SCANDAL pe aeroportul Otopeni, după suspendarea mai multor zboruri. Curse anulate inclusiv spre destinații de vacanță

A fost scandal vineri noapte, pe Aeroportul Otopeni, după anularea a 3 curse aeriene. Este vorba despre cursa de Milano de la ora 23 (Ryanair), cursa de Roma de la 19 (Wizzair), si cea de Malta de la 22,25 (Ryanair).

De asemenea, multe multe zboruri au fost întarziate. La un moment dat, pasagerii cursei spre Roma au răbufnit la coada formată la ghișeul companiei care reprezenta Wizzair în aeroport.

Până la urmă, o parte dintre aceștia au început să primească variante de zbor spre alte destinații sau sau cazare.

Vacanță în aeroport

Pasagerii pentru zborul de Malta au fost la fel de nemulțumiți, după ce reprezentanții firmei de handling, care reprezenta Ryanair au refuzat să îi asculte.

Oamenii plecau în concediu și achitaseră sume importante de bani pentru un sejur în Malta, însă nu mai aveau cu ce să ajungă acolo, după anularea zborului.

La un moment dat, oamenii au chemat Poliția și un reprezentant al aeroportului, însă nu au reușit să rezolve nimic.

Până la urmă, pasagerii au început să citească cu glas tare la ghișeul companiei, drepturile pe care le au, conform contractului de zbor. Nu au primit însă altă variantă de zbor pentru concediu, în afara uneia care ar fi urmat să aibă loc peste 8 zile.

”Vă dați seama că am rezervat cazare, avem concedii. Ce am făcut? Am plătit alți bani pentru un zbor cu o altă companie, pentru mâine” a spus unul dintre cei care ar fi urmat să plece în concediu.

În cazul zborurilor de vineri, blocajul ar fi survenit din pricina unor greve, declanșate de lucrătorii companiilor low-cost Easyjet și Ryanair, transmite AFP.

Concret, un număr de 15 zboruri cu sosire și plecare din Spania au fost anulate, în plin sezon estival, din pricina mișcării sociale declanșate de angajații acestor companii.

Potrivit sindicatului spaniol USO, la ora 19:00 (17:00 GMT) au fost anulate nouă zboruri Easyjet şi şase zboruri Ryanair.

Au fost înregistrate întârzieri pentru 54 de zboruri ale companiei britanice şi pentru 277 ale companiei irlandeze.

În cazul zborului Wizzair, nu se cunoaște exact motivul. Cert este că zborurile din toată Europa sunt afectate de întârzieri sau chiar anulate, ceea ce ridică semne de întrebare inclusiv legate de rezervările pentru concedii.

