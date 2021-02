VIDEO: Schimbări MAJORE în transportul din Alba Iulia. Primăria a realizat un film legat de refacerea unor bulevarde de la zero

588,5 milioane de euro a totalizat în 2020 volumul investiţiilor imobiliare din România, jumătate din valoarea realizată în 2019, dar similară cu cea din 2015, un an de reîncepere a dezvoltării pieţei imobiliare, arată raportul de research CBRE Romania Real Estate Market Outlook.

În 2021, România continuă să atragă atenţia investitorilor iar mixul dintre oferta limitată şi cererea mai bună faţă de estimările iniţiale ar putea declanşa schimbări neaşteptate de preţuri

„Pandemia de Covid-19 a fost un eveniment de tip black swan cu impact semnificativ asupra pieţei de investiţii imobiliare.

Investitorii şi-au redobândit în cele din urmă încrederea şi au realizat că lucrurile vor reveni la normalitate. Am asistat, printre altele, la o nouă intrare pe piaţa românească, o extindere importantă a portofoliului din partea unui jucător important, mai exact S IMMO şi am văzut câteva tranzacţii creative în toate sectoarele pieţei”, a declarat Gijs Klomp, Head of Investment Properties, CBRE Romania.

Volumul investiţiilor din România a totalizat 588,5 milioane de euro în 2020, aproape jumătate din valoarea înregistrată în ultimul an record 2019, dar similară cu cea din 2015, an în care piaţa imobiliară şi-a reluat creşterea în urma crizei globale financiare.

Deşi 68% din volumul total de investiţii imobiliare a fost tranzacţionat în primele şase luni, a doua jumătate a anului a adus cea mai mare tranzacţie din 2020, marcând intrarea unui nou investitor chinez în România. Fosun a achiziţionat clădirea de birouri Floreasca Park din Bucureşti pentru suma de 101,5 mil. euro, reconfirmând astfel atractivitatea pieţei de birouri din Bucureşti.

Tot în 2020, cea mai mare tranzacţie de investiţii negociată în 2019 s-a încheiat când AFI Europe a finalizat acordul cu NEPI Rockcastle pentru trei clădiri de birouri din Bucureşti (Floreasca Business Park, The Lakeview şi Aviatorilor 8) şi una din Timişoara (City Business Park), cu un volum total estimat de 308 mil. euro.

Anul 2020 s-a încheiat favorabil pentru piaţa investiţiilor în clădiri de birouri, după ce fondul de investiţii S IMMO, consiliat de CBRE, a agreat termenii contractuali pentru achiziţionarea în avans a clădirilor de birouri Campus 6.2 şi 6.3, pentru suma de aproximativ 97 mil. euro.

Optimism prudent pentru 2021 Potrivit CBRE, previziunile pentru 2021 rămân moderat optimiste, deoarece o serie de tranzacţii au fost semnate în 2020 şi se vor încheia în 2021, iar alte câteva tranzacţii se află în diferite etape de negociere.

Investitorii continuă să caute oportunităţi în sectorul industrial, dar oferta rămâne extrem de limitată. Sectorul de retail, în special anumite sub-segmente considerate mai defensive, continuă să atragă interes, facilitând încheierea unor tranzacţii şi în acest sector.

Cel mai probabil, piaţa românească de investiţii imobiliare va beneficia în continuare de cerere din partea investitorilor străini, arată CBRE. Investitorii se vor confrunta şi în 2021 cu dificultăţi privind utilizarea fondurilor proprii, deoarece oferta de capital depăşeşte oportunităţile de investiţii din întreaga lume.

Concurenţa pentru proprietăţi de tip prime pe alte pieţe din Europa Centrală şi de Est rămâne acerbă şi indică faptul că România rămâne pe radarul investitorilor. „Să nu uităm că în România oferta de produse imobiliare aflate la vânzare este în continuare scăzută, în special sectorul industrial se confruntă cu o lipsă majoră de o produse, asociată cu o cerere mare (latentă).

Mixul dintre oferta limitată şi cererea mai bună decât cea estimată iniţial poate declanşa fluctuaţii surprinzătoare de preţuri în 2021”, a subliniat Gijs Klomp.

Conform sondajului recent derulat de CBRE, Romanian Investment Sentiment Survey, indiferent de tipul de proprietate, locaţia rămâne unul dintre principalele criterii pentru investitori dornici de expansiune.

Acelaşi sondaj a relevat faptul că birourile rămân cel mai căutat produs imobiliar de către investitori, dar a evidenţiat şi o creştere a interesului pentru sectorul industrial în ceea ce priveşte viitoarele investiţii.

În Europa, volumul investiţiilor imobiliare comerciale a atins 275 miliarde euro în 2020, reprezentând o scădere cu 17% faţă de 331 miliarde euro în 2019, o performanţă mai bună decât se anticipase iniţial, având în vedere pandemia Covid-19, potrivit CBRE.

Surse: Adevarul.ro, Universul.net