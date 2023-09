VIDEO: Secția de cardiologie a spitalului din Alba Iulia, renovată. Aparatură modernă pentru investigații amănunțite

Secția de cardiologie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia a fost renovată și utilată cu aparatură modernă.

Cu ajutorul noilor echipamente, pacienții vor putea beneficia de investigații care până de curând nu se puteau face la unitatea medicală din Alba Iulia.

Mai exact, pacienții nu vor mai fi nevoiți să apeleze la spitalele din Cluj sau Târgu Mureș, deoarece acum se vor putea face investigații care până în prezent nu se puteau efectua la Alba Iulia.

Investiția totală a fost de 5.695.009 lei, care a acoperit atât lucrările de reparații capitale (2.497.744 de lei), cât și achiziția de echipamente medicale și alte dotări necesare 2.850.185 lei – mijloace fixe și 347.080 lei – obiecte de inventar.

Ce spune șefa secției, medicul Ancuța Șuteu

Șefa secției, medicul Ancuța Șuteu, a explicat pentru alba24.ro ce va putea oferi secția de cardiologie, modernizată.

Este vorba despre proceduri de mare acuratețe: ”ecograf care poate face ecografie transesofagiană, doppler vascular, aveam dar de generație mai veche. Acest aparat este de generație mai nouă, cu o acuratețe mai mare, cu niște concluzii mult mai corecte.

Înainte în cazul unor afecțiuni eram nevoiți să trimitem colegilor din centrele superioare pentru această evaluare, pentru a fi siguri de concluzia examinării”, a declarat medicul Ancuța Șuteu.

Diana Mârza, managerul Spitalului de Urgență Alba Iulia: Secția are gardă continuă

”Secția cardiologie din spitalul județean este singura secție din județ care a gardă continuă. Asigurăm tratamentul pentru toți pacienții din județ și nu numai.

Este de asemenea singura secție ce are unitate STACC – unitate de supraveghere și tratament al pacienților cardiaci critici.

Secția are 39 de paturi, din care 9 pentru STACC și 30 pentru acuți.

Toată finanțarea, de 5,7 milioane lei, a fost asigurată de Consiliul Județean Alba. Din total, 2,5 milioane lei au fost folosiți pentru partea de construcții, iar restul pentru dotări cu echipamente medicale și mobilier medical.

Sunt 7 saloane cu câte 4 paturi și o rezervă cu 2 paturi. Fiecare salon este dotat cu pat, noptieră, frigider, televizor, rețea de televiziune, wi-fi, sistem de apelare asistent, de detecție/semnalizare la incendiu, de iluminare și lumină de veghe, toate cerințele de autorizare (ISU și sanitară) fiind îndeplinite.

În cadrul secției avem angajați 10 medici, 21 de asistenți medicali, 7 infirmieri, 3 îngrijitori, un statistician medical și un registrator. Este personalul care asigură funcționarea acestei secții.

Ca dotări, totul este nou în această secție. Avem și alte spații, cum ar fi cabinet de explorări funcționale, cabinet de ecografie dotat cu ecograf de ultimă generație ce are și sondă transesofagiană și alte cabinete de tratament, dotate cu ecograf, EKG, injectomate, defibrilatoare, cărucioare, truse de urgență, cărucioare de transport medicamente etc”, a declarat Diana Mârza.

Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba

”Suntem pe drumul cel bun, este un spital căutat de oameni, nu numai din Alba, ci și din alte zone. Nu se putea face fără o administrare foarte bună, din 2011 până acum și sunt convins că așa va fi și în viitor.

Ce se face aici, se face în toată România. De la cea mai mică primărie care are în responsabilitate un spital până la nivel de consiliu județean.

Am apelat la toți cei care lucrează în sănătate. Omul are dreptul la viață și la sănătate, nu e un slogan, indiferent de cine este și cum îl cheamă și de unde vine. Am făcut apel: <tratați-i pe oameni, care au un suflet și care trebuie să meargă mai departe>.

De aceea, ne-am dezvoltat și ne vom mai dezvolta. Am trecut prin momente dificile în trecut. Nu o să uit momentul 2020, al pandemiei Covid. Conducerea spitalului a reușit să adune în jurul spitalului județean, să conceapă un plan de lucru cu alte instituții și să ducă la bun sfârșit lupta cu acest virus.

Nu o să-i uit însă nici pe medicii și asistentele, infirmerii care nu au vrut – nu este vorba despre spitalul județean, ci cazuri din județ – să servească locuitorii județului și au plecat.

De fiecare dată când conducerea spitalului județean ne-a cerut finanțări, am spus așa: dacă un aparat salvează o viață, o dată la 10 ani, acela trebuie să fie aici, în spitalul nostru”, a declarat președintele Consiliului Județean, Ion Dumitrel, prezent la evenimentul de prezentare a lucrărilor de modernizare a secției de cardiologie a spitalului.

Aproape 40 de paturi pe secție

Secția dispune de 39 de paturi dintre care 9 pe USTAC (unitate de supraveghere și tratament avansat al pacienților cardiaci critici). În total sunt 7 saloane cu câte 4 paturi și un salon cu 2 paturi, fiecare având grup sanitar propriu.

Acestea sunt dotate cu frigider, noptiere cu măsuțe, televizoare, aer condiționat, cărucioare de tratament, injectomate și tensiometre.

De asemenea, există și un salon USTACC cu 9 paturi de terapie intensivă, dotat cu saltele antiescară și cântar.

Aici, pacienții beneficiază de suport modular cu 2 sertare la fiecare pat, sistem de monitorizare pacienți USTACC, lift pentru pacienți, injectomate, defibrilator și troliu de urgență.

Dotări moderne pentru pacienți

Printre spațiile disponibile în secție se numără un cabinet de explorări funcționale, echipat cu o bandă de alergat, o bicicletă pentru testare la efort, un defibrilator, un aparat EKG, holter EKG și holter TA.

În cadrul secției de cardiologie mai există și o sală de tratament, o magazie pentru materiale, un cabinet pentru medici, mai multe magazii, o sală de mese și un oficiu echipat cu mașină de spălat vase și aragaz. De asemenea, se află și un cabinet de ecografie, dotat cu un ecograf Vivid și sonda pentru ecografie transesofagiană, precum și un aparat EKG.

Secția dispune și de o cameră de gardă dedicată cardiologiei, unde personalul medical este disponibil 24 de ore din 24 pentru a răspunde nevoilor de urgență ale pacienților.

În total, secția de cardiologie are un personal medical format din 10 medici, dintre care 3 medici primari și 7 medici specialiști, 21 asistenți medicali principali, 7 infirmiere, 3 îngrijitoare de curățenie, 1 statistician medical și 1 registrator medical.

Pe lângă dotările specifice secției, există și dotări generale care asigură siguranța și confortul pacienților. Acestea includ o instalație de supraveghere video a căilor de acces, o instalație de internet (hotspot Wi-Fi), o instalație de iluminat de securitate și veghe conform cerințelor ISU, un sistem de apelare asistență, un sistem de detecție și semnalizare incendiu și rampe medicale pentru oxigen și vacuum.

